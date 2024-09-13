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曝柯爸罹癌化療　陳佩琪：柯文哲交代「別擔心我、看好爸爸」

記者余祥／台北報導

▲柯文哲日前PO出爸爸摔倒住院的照片。（圖／取自柯文哲臉書）
▲柯文哲日前PO出爸爸摔倒住院的照片。（圖／取自柯文哲臉書）
民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內圖利京華城，遭羈押禁見，柯文哲妻子陳佩琪昨（13）日接受媒體專訪時吐露心聲，她說，柯文哲最關心的就是柯爸的身體，柯爸日前騎車跌倒後高燒不退，後來才發現是一種惡性疾病，開始做化療；柯文哲曾交代「不要擔心我，只要看好爸爸。」

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陳佩琪透露，公公日前騎車跌倒，後來一直發燒不退，他們想說騎車跌倒的一些傷口不至於說打了抗生素一個禮拜，發燒還不退，後來才發現是一種惡性疾病，12日開始做化療，「90幾歲老人家，都不曉得能否承受化療的辛苦」。

陳佩琪說，柯文哲在裡面還是最關心他爸爸的身體，至於柯媽媽的狀況，陳佩琪也透露，本來一個健康、會騎車的先生，怎麼突然說得癌症、肺積水，肺積水的病人會很喘、很不舒服，常常要抽血。她當然是很努力，但也是心情很低落。

回顧柯文哲被羈押的當天，陳佩琪說，柯文哲那天早上出去的時候，他已經大概知道會發生什麼事情，「我本來是安慰他，一個事情的見解不會變化這麼大，但他好像有所預感，但還是交代要多多關心爸爸的病情、把家裡照顧好，也說這些資料要適時搜集、適時的要反擊」。

談到現在的處境，陳佩琪說，常覺得講什麼都沒辦法傳播出去，每一個人天馬行空做夢夢到的都可以被廣為報導，一些自己的澄清卻沒有辦法把聲音傳達出去，這是最傷心的事情。

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