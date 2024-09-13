查扣柯文哲百萬保險箱追金流？沈政男：恐從囚犯困境變檢調困境

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民眾黨主席柯文哲涉圖利京華城案遭羈押，有消息指出，檢廉11日悄赴第一銀行數間分行調閱保險箱、保險室租用紀錄等追查，並查扣保險箱內百萬現金，近日將提訊柯文哲查證金流。對此，精神科名醫沈政男指出，如果檢調查了半天，還是查不出金流，那麼囚犯困境就會變成檢調困境。沈政男12日在臉書發文，「京華城案最新金流消息是，在某某銀行查到了一只保險箱裡有上百萬現金！三個字：然後呢？再三個字：再掰啊？」若說某一處查出可疑金流，還有點可信度，「當你連說了七條金流，我就知道你在亂扯了。當你說市長收賄，我一下子也不曉得是真是假，可是當你說副市長也查到可疑金流，我就知道以機率來說，可能性太低了，顯然就是你們亂扯，看到不是影子，而是看到椅子，也在開槍。」沈政男認為，案情是什麼？8個字「沒有收賄，沒有圖利」，是要認什麼罪？憑北檢這樣的偵辦功夫，不要搞到最後，連商人與民代也定不了罪，「據說AIT有在關心京華城案了，官方的回答很有意思：沒聽說。這三個字是什麼意思，明眼人都看得出來。你到日本與美國去講給人聽，說沒查到金流，竟然把人關起來，人家都會質疑啦！你看美河市案的前財政部長，涉嫌圖利，有被羈押嗎？沒有金流的羈押，就是過當！」沈政男說，總之，如果檢調查了半天，還是查不出金流，那麼囚犯困境就會變成檢調困境。怎麼會以為一個世界名醫，脫下白袍撩落去從政，幾年之內就會變成貪財的惡棍？然後整個社會在那邊人人喊打？如果蔣渭水再世，一定會說，台灣人的集體心靈生病了！「病因之一，就是政治狂熱在這些年席捲了台灣社會，太多人被政治力貫穿，成了意識形態與黨派立場的俘虜與魁儡，甘願成為政黨與政治人物的附庸，在那邊幫忙黨同伐異，然後自以為在撥亂反正，拯救台灣。」