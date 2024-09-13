中秋颱不只貝碧佳！葡萄桑、蘇力颱風恐接力生成　下週有雙颱機會

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▲下週二（17日）晚上中秋賞月，新竹以北雲層厚，新竹以南賞月機率高，東北角至宜花天氣不佳。（圖／翻攝自「Hsin Hsing Chia」YT）

中秋節將近，除了有貝碧佳颱風朝中國前進外，週日到下週一還有雙颱發展機率，若生成則分別是葡萄桑及蘇力颱風，需留意後續其發展及移動趨勢。至於中秋節（17日）宜花東及恆春半島一帶有局部短暫陣雨，新竹以北雲層厚，新竹以南賞月機率高。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興預報指出，第13號颱風貝碧佳，預估於週六及週日（14日、15日）影響琉球群島一帶。另外，觀察14日至15日，菲律賓東南方外海季風低壓帶，有機會於週日（15日）至下週一（16日）可能有雙颱發展的機率，若生成則分別是葡萄桑及蘇力颱風。需留意後續發展及移動趨勢。未來一週天氣，明（14日）高雄以北及宜蘭有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。週日至下週一（15至16日）午後苗栗以南山區有零星短暫陣雨。下週一晚上至下週二（16日、17日）宜花東及恆春半島一帶有局部短暫陣雨，下週二午後，宜花東有局部短暫陣雨，苗栗以南山區有零星短暫陣雨。賈新興表示，下週二（17日）晚上中秋賞月，新竹以北雲層厚，新竹以南賞月機率高，東北角至宜花天氣不佳。下週三（18日）北海岸、基隆至宜花有零星短暫陣雨，午後桃園以北、宜蘭及嘉義以南山區有局部短暫陣雨。下週三晚上至下週五下午（18日至20日），有受颱風環流影響的機率，全台有陣雨或雷雨，其中台中以北、宜蘭及南投以南山區有局部較大雨勢發生的機率。下週六（21日）雲林以南仍有局部陣雨，午後西半部及宜蘭有零星短暫陣雨。22日桃園以南仍有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。短期氣候趨勢預測顯示，10月5日起至10月底台中以北及宜蘭有多雨的趨勢，宜蘭需留意有持續性且異常降雨發生的機率。