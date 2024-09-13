柯志恩民調贏綠營5戰將　陳鳳馨揭關鍵：反映出柯文哲現象

陳佩琪公布金流多說多錯？郭正亮建議：應學蔡英文閃到第二線

記者王德蓉／綜合報導

▲前立委郭正亮建議陳佩琪，應像前總統蔡英文一樣閃到第二線。（圖／資料照片）
▲前立委郭正亮建議陳佩琪，應像前總統蔡英文一樣閃到第二線。（圖／資料照片）
民眾黨主席柯文哲涉圖利京華城案遭羈押，有消息指出，檢廉11日悄赴第一銀行數間分行調閱保險箱、保險室租用紀錄等追查，且保險箱內含有百萬不明現金。柯文哲太太陳佩琪接受媒體專訪，公布帳戶明細共5大筆金流約新台幣1628萬元，強調他們家的錢都正當清白。對此，前立委郭正亮建議陳佩琪，應像前總統蔡英文一樣閃到第二線。

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭正亮12日在節目《新聞大白話》表示，陳佩琪其實不需去多做回應，讓檢方去講就好，因為就算她講了，人家又會近一步追查怎麼有這些收入。郭正亮指出，陳佩琪現在是被一群嗜血的鯊魚追著，每解釋一條收入來源，就會有人拿著這些數字再去比對她曾經公開的帳目。郭正亮說，像陳佩琪60次領了600多萬，而保險箱出現100萬現金，這樣就構成洗錢了嗎？「笑死人了，沒有過這樣洗錢的案子」。

郭正亮直言，若陳佩琪講話越來越心虛，就會被認為是在說謊，因此說話氣勢要很好，也要說得理直氣壯。如果比較不會講話，也要請別人代講。郭正亮舉例，像蔡英文當年的房契的事件，就是請陳其邁開記者會、代為解說，「這就會有個緩衝，還可以否認，比如說陳其邁講錯了之類的」。郭正亮質疑，民眾黨立委黃珊珊怎沒教陳佩琪？像蔡英文就是閃到第二線。

更多「京華城案搜索柯文哲」相關新聞。

陳佩琪公佈1628萬元、保險箱內容　吳靜怡揭2目的：誠實才是上策

陳佩琪曝柯文哲大號1小時　吳子嘉爆這句是關鍵：黃珊珊教她的

查扣柯文哲百萬保險箱追金流？沈政男：恐從囚犯困境變檢調困境

曝韓國瑜託友送8字給柯文哲　毛嘉慶：他4年前面對一樣的司法追殺

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生