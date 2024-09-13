S.H.E Hebe就是田馥甄？竟有一堆人以為不同人：她們不是雙胞胎嗎

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▲Ella（左起）、Hebe和Selina以女團S.H.E闖蕩樂壇，至今3人已經出道滿23年。（圖／Hebe臉書）

▲▼田馥甄（Hebe）擁有獨特唱腔，代表作〈小幸運〉在YouTube點閱率累計1.9億次，為第一位達到此成就的華語歌手。（圖／田馥甄臉書、新視紀整合行銷提供）

41歲田馥甄（Hebe）為女子天團S.H.E成員，單飛後憑空靈唱腔、甜美外貌被歸類「文青系女神」，11日為S.H.E出道23周年，Hebe和陳嘉樺（Ella）、任家萱（Selina）母子合影，感動大批樂迷。近日有網友好奇問：「有人不知道田馥甄是S.H.E的Hebe嗎？」引發討論，而過去真的有人以為Hebe和田馥甄不是同一人。S.H.E為入行23周年合體，有網友昨（12）日在Threads發文：「真的有人不知道田馥甄是S.H.E的Hebe嗎？」貼文一發出，引來友人回覆：「有」、「我都說他們是雙胞胎」、「Hebe是姊姊，馥甄是妹妹！會馬笑的那個是姊姊Hebe！」2017年一名女網友在論壇分享，自己在哼唱田馥甄的〈小幸運〉，媽媽突然搭話，稱昨天發現一件事，「SHE的田馥甄是不是雙胞胎？」原PO當下有點傻眼，否認後反問媽媽為何會這樣認為，媽媽說：「因為我在YouTube聽歌，發現有個歌手跟她長得好像哦」、「叫Hebe，妳聽過嘛？田馥甄跟Hebe長得好像哦！」女網友表示：「我一直以為，這種事只在PTT看的到，沒想到昨天我媽...」她接著解釋：「我媽聽歌都聽張雨生，黃乙玲那個年代的，所以...各位Hebe粉請見諒...她不是故意的～」該篇貼文吸引大批網友留言：「其實我剛開始也以為他們雙胞胎...」、「笑死欸」、「你知道嗎？張惠妹跟阿密特長得一模一樣欸，她們是姊妹嗎」、「話說蔡依林跟Jolin長的好像歐」、「黃鐙輝跟聖結石好像喔」、「我覺得哈林跟庾澄慶也長得好像」、「我以前也想說怎麼兩人這麼像...」