NBA開季分析／宛若「過氣樂隊」的勇士　誰能給予Curry進攻幫助？

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▲Stephen Curry和LeBron James的擋拆配合難以阻擋，前者需要有好的搭檔，才能展現得分威力。（圖／美聯社／達志影像）

▲De'Anthony Melton身高不高，但充滿防守能力，他可能是新賽季勇士隊2號位先發。（圖／美聯社／達志影像）

▲Jonathan Kuminga將決定勇士下個賽季的上限多高。（圖／美聯社／達志影像）

NBA 2024-25開季即將到來，聯盟30隊試圖為了爭奪冠軍而戰，金州勇士上賽季未能打進季後賽，以西區第10種子止步附加賽。NBA記者Steve Bulpett在一篇報導中，對於勇士給出一個很有意思的形容，「他們從塞爾提克手上贏得的那座冠軍，現在看起來更像是一種終身成就獎。他們有經驗和專業素養，而當時的塞爾提克還沒有準備好應對這些。」在Klay Thompson離隊之後，勇士就正式進入了後「浪花兄弟」時代了，這個賽季只是一個開始。毫無疑問Curry仍然是「那個人」，在巴黎奧運的最後兩場比賽他合計投進17記三分球、砍下60分，證明自己在大賽上有能力帶領一支球隊走向成功。不過年齡確實是在Curry身上留下了一些痕跡，上賽季他在一些方面出現了不穩和退化，必須得到球隊更多支援和幫助。在勇士獲得首冠之後，Stephen Curry的一直是球隊高效得分的保證，不過上賽季他的擋拆效率有所下滑，根據NBA官網數據，在上季他在「Pick & Roll Ball Handler」的使用上每回合只有0.91分，而在過去幾季，他在這項數字上即使不是第一，也通常是前5或前10。自從2022年1月9日復出以來，Klay Thompson已經投進了683個三分球。同期的Buddy Hield投進了622個。不過我們不能指望Hield頂替K湯在2022年奪冠時的作用，先不論他是否能在大賽上保持高效率的三分球水平，Hield從來不是可靠的防守者，而Thompson儘管傷後防守速度下滑，但在面對一些重型側翼時（如Jaylen Brown），仍是讓人安心的存在。比較有可能和Curry一起先發的是De'Anthony Melton，他攻守表現比起Hield都更均衡，雖然他不高（190公分），但臂展很長（2.03公尺），只要他保持健康，他就能成為Curry身邊值得信賴的工具人後場。但重點就在於他能不能保持一定的出賽數？這要打上一個問號，上個賽季背傷讓Melton缺席了38場比賽。如果Melton 出現問題，Brandin Podziemski也可能為為先發，他上賽季是勇士板凳席上的能量隊長，在以替補身分出賽時進攻效率119、防守效率116，而且與Curry搭檔的數據良好。Draymond Green鎖定一個先發位置也沒問題，5號位勇士通常會看對手決定，但一個隱憂是：他們沒有7呎長人，只有3名6呎9吋的球員Trayce Jackson-Davis、Kevon Looney和Kyle Anderson，其中Anderson甚至不能打5號，這將讓他們面臨體型較大的球隊（如金塊）時出現一些問題。休賽季沒得到Paul George和Lauri Markkanen，勇士隊儘管強化了深度，但最嚴峻的問題卻沒能解決：誰能在Curry休息時站出來，成為球隊的進攻核心。Chris Paul上賽季在帶第二陣容上取得一些成效，給球隊帶來紀律和組織，但他畢竟太老了，雙腿無法再完成跳投終結，勇士需要可以自己開創進攻機會的球員。無論是Melton、還是Hield都是角色球員，而承擔這個位置的球員需要一些天賦；Podziemski可以在一些機遇戰中表現出色，但很難想像他們能成為第二核心；Wiggins曾經在2022奪冠賽季出色的扮演了這個角色，但他之後再也沒能回到當時的狀態。Kuminga成長到什麼程度無法確定，他將在10月份滿22歲。在Thompson離開後，上賽季他的場均得分提高了6分以上，達到16.1分。他有足夠的運動能力，能在任何自己想要的時候衝擊籃框。但是Kuminga更喜歡離籃框近一些，在進攻端他打4號更舒適，但在場上已經有Green的情況下，他也打這個位置，會讓空間變得很小。扮演「浪花兄弟」組合中Curry身邊的另一人並不容易，這就是為什麼Thompson獲得了尊敬和愛戴。