NBA開季分析／宛若「過氣樂隊」的勇士　誰能給予Curry進攻幫助？

NBA 2024-25開季即將到來，聯盟30隊試圖為了爭奪冠軍而戰，金州勇士上賽季未能打進季後賽，以西區第10種子止步附加賽。今年夏天球隊作出諸多補強希望強化陣容，在輪換深度上他們確實提升不少，然而在尋找二當家方面，卻兩度碰壁。他們新賽季的展望、優勢和隱憂如何，《NOWnews》將對此進行簡單分析。
勇士隊要如何找回昔日風采？
NBA記者Steve Bulpett在一篇報導中，對於勇士給出一個很有意思的形容，聯盟中一位教練對於他們的看法是：「他們就像是一支過氣的巡迴搖滾樂隊」，儘管主唱Stephen Curry還可以高水準演出，但已經不是和過去相同的團隊了，他這樣表示：「他們已經有幾年沒有出過熱門唱片了」。
「他們從塞爾提克手上贏得的那座冠軍，現在看起來更像是一種終身成就獎。他們有經驗和專業素養，而當時的塞爾提克還沒有準備好應對這些。」在Klay Thompson離隊之後，勇士就正式進入了後「浪花兄弟」時代了，這個賽季只是一個開始。
優勢：尚在巔峰的Stephen Curry
毫無疑問Curry仍然是「那個人」，在巴黎奧運的最後兩場比賽他合計投進17記三分球、砍下60分，證明自己在大賽上有能力帶領一支球隊走向成功。不過年齡確實是在Curry身上留下了一些痕跡，上賽季他在一些方面出現了不穩和退化，必須得到球隊更多支援和幫助。
在勇士獲得首冠之後，Stephen Curry的一直是球隊高效得分的保證，不過上賽季他的擋拆效率有所下滑，根據NBA官網數據，在上季他在「Pick & Roll Ball Handler」的使用上每回合只有0.91分，而在過去幾季，他在這項數字上即使不是第一，也通常是前5或前10。
擋拆數據下滑可能和與其搭檔的球員有關，因為在美國隊和LeBron James這種等級的球員配合時，Curry的擋拆幾乎無法阻擋。可是在勇士隊之中選擇較少、較差，他面對的防守壓力就會撐家。勇士隊得找到辦法幫自家球星緩解一些進攻壓力，從解解放他。
主力陣容：誰會成為柯瑞的先發後場搭檔？
自從2022年1月9日復出以來，Klay Thompson已經投進了683個三分球。同期的Buddy Hield投進了622個。不過我們不能指望Hield頂替K湯在2022年奪冠時的作用，先不論他是否能在大賽上保持高效率的三分球水平，Hield從來不是可靠的防守者，而Thompson儘管傷後防守速度下滑，但在面對一些重型側翼時（如Jaylen Brown），仍是讓人安心的存在。
比較有可能和Curry一起先發的是De'Anthony Melton，他攻守表現比起Hield都更均衡，雖然他不高（190公分），但臂展很長（2.03公尺），只要他保持健康，他就能成為Curry身邊值得信賴的工具人後場。但重點就在於他能不能保持一定的出賽數？這要打上一個問號，上個賽季背傷讓Melton缺席了38場比賽。
如果Melton 出現問題，Brandin Podziemski也可能為為先發，他上賽季是勇士板凳席上的能量隊長，在以替補身分出賽時進攻效率119、防守效率116，而且與Curry搭檔的數據良好。
Draymond Green鎖定一個先發位置也沒問題，5號位勇士通常會看對手決定，但一個隱憂是：他們沒有7呎長人，只有3名6呎9吋的球員Trayce Jackson-Davis、Kevon Looney和Kyle Anderson，其中Anderson甚至不能打5號，這將讓他們面臨體型較大的球隊（如金塊）時出現一些問題。
如果解決了進攻端打3號的問題，Jonathan Kuminga可能頂替Andrew Wiggins先發，他一直是勇士寄予厚望的未來。雖然名義上的「雙向計畫」取消了，但年輕球員的培養一直在進行，勇士隊下賽季的上限多高，很大程度取決於他。
隱憂：勇士的二號得分手是誰？
休賽季沒得到Paul George和Lauri Markkanen，勇士隊儘管強化了深度，但最嚴峻的問題卻沒能解決：誰能在Curry休息時站出來，成為球隊的進攻核心。Chris Paul上賽季在帶第二陣容上取得一些成效，給球隊帶來紀律和組織，但他畢竟太老了，雙腿無法再完成跳投終結，勇士需要可以自己開創進攻機會的球員。
無論是Melton、還是Hield都是角色球員，而承擔這個位置的球員需要一些天賦；Podziemski可以在一些機遇戰中表現出色，但很難想像他們能成為第二核心；Wiggins曾經在2022奪冠賽季出色的扮演了這個角色，但他之後再也沒能回到當時的狀態。
Kuminga成長到什麼程度無法確定，他將在10月份滿22歲。在Thompson離開後，上賽季他的場均得分提高了6分以上，達到16.1分。他有足夠的運動能力，能在任何自己想要的時候衝擊籃框。
但是Kuminga更喜歡離籃框近一些，在進攻端他打4號更舒適，但在場上已經有Green的情況下，他也打這個位置，會讓空間變得很小。扮演「浪花兄弟」組合中Curry身邊的另一人並不容易，這就是為什麼Thompson獲得了尊敬和愛戴。
Kuminga或許更有運動能力和天賦，但他要成為勇士的二當家，並逐漸邁向全明星，還有很長的路要走。
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NBA記者Steve Bulpett在一篇報導中，對於勇士給出一個很有意思的形容，聯盟中一位教練對於他們的看法是：「他們就像是一支過氣的巡迴搖滾樂隊」，儘管主唱Stephen Curry還可以高水準演出，但已經不是和過去相同的團隊了，他這樣表示：「他們已經有幾年沒有出過熱門唱片了」。
「他們從塞爾提克手上贏得的那座冠軍，現在看起來更像是一種終身成就獎。他們有經驗和專業素養，而當時的塞爾提克還沒有準備好應對這些。」在Klay Thompson離隊之後，勇士就正式進入了後「浪花兄弟」時代了，這個賽季只是一個開始。
優勢：尚在巔峰的Stephen Curry
毫無疑問Curry仍然是「那個人」，在巴黎奧運的最後兩場比賽他合計投進17記三分球、砍下60分，證明自己在大賽上有能力帶領一支球隊走向成功。不過年齡確實是在Curry身上留下了一些痕跡，上賽季他在一些方面出現了不穩和退化，必須得到球隊更多支援和幫助。
在勇士獲得首冠之後，Stephen Curry的一直是球隊高效得分的保證，不過上賽季他的擋拆效率有所下滑，根據NBA官網數據，在上季他在「Pick & Roll Ball Handler」的使用上每回合只有0.91分，而在過去幾季，他在這項數字上即使不是第一，也通常是前5或前10。
擋拆數據下滑可能和與其搭檔的球員有關，因為在美國隊和LeBron James這種等級的球員配合時，Curry的擋拆幾乎無法阻擋。可是在勇士隊之中選擇較少、較差，他面對的防守壓力就會撐家。勇士隊得找到辦法幫自家球星緩解一些進攻壓力，從解解放他。
主力陣容：誰會成為柯瑞的先發後場搭檔？
自從2022年1月9日復出以來，Klay Thompson已經投進了683個三分球。同期的Buddy Hield投進了622個。不過我們不能指望Hield頂替K湯在2022年奪冠時的作用，先不論他是否能在大賽上保持高效率的三分球水平，Hield從來不是可靠的防守者，而Thompson儘管傷後防守速度下滑，但在面對一些重型側翼時（如Jaylen Brown），仍是讓人安心的存在。
比較有可能和Curry一起先發的是De'Anthony Melton，他攻守表現比起Hield都更均衡，雖然他不高（190公分），但臂展很長（2.03公尺），只要他保持健康，他就能成為Curry身邊值得信賴的工具人後場。但重點就在於他能不能保持一定的出賽數？這要打上一個問號，上個賽季背傷讓Melton缺席了38場比賽。
如果Melton 出現問題，Brandin Podziemski也可能為為先發，他上賽季是勇士板凳席上的能量隊長，在以替補身分出賽時進攻效率119、防守效率116，而且與Curry搭檔的數據良好。
Draymond Green鎖定一個先發位置也沒問題，5號位勇士通常會看對手決定，但一個隱憂是：他們沒有7呎長人，只有3名6呎9吋的球員Trayce Jackson-Davis、Kevon Looney和Kyle Anderson，其中Anderson甚至不能打5號，這將讓他們面臨體型較大的球隊（如金塊）時出現一些問題。
如果解決了進攻端打3號的問題，Jonathan Kuminga可能頂替Andrew Wiggins先發，他一直是勇士寄予厚望的未來。雖然名義上的「雙向計畫」取消了，但年輕球員的培養一直在進行，勇士隊下賽季的上限多高，很大程度取決於他。
隱憂：勇士的二號得分手是誰？
休賽季沒得到Paul George和Lauri Markkanen，勇士隊儘管強化了深度，但最嚴峻的問題卻沒能解決：誰能在Curry休息時站出來，成為球隊的進攻核心。Chris Paul上賽季在帶第二陣容上取得一些成效，給球隊帶來紀律和組織，但他畢竟太老了，雙腿無法再完成跳投終結，勇士需要可以自己開創進攻機會的球員。
無論是Melton、還是Hield都是角色球員，而承擔這個位置的球員需要一些天賦；Podziemski可以在一些機遇戰中表現出色，但很難想像他們能成為第二核心；Wiggins曾經在2022奪冠賽季出色的扮演了這個角色，但他之後再也沒能回到當時的狀態。
Kuminga成長到什麼程度無法確定，他將在10月份滿22歲。在Thompson離開後，上賽季他的場均得分提高了6分以上，達到16.1分。他有足夠的運動能力，能在任何自己想要的時候衝擊籃框。
但是Kuminga更喜歡離籃框近一些，在進攻端他打4號更舒適，但在場上已經有Green的情況下，他也打這個位置，會讓空間變得很小。扮演「浪花兄弟」組合中Curry身邊的另一人並不容易，這就是為什麼Thompson獲得了尊敬和愛戴。
Kuminga或許更有運動能力和天賦，但他要成為勇士的二當家，並逐漸邁向全明星，還有很長的路要走。