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34歲峮峮遭酸「肉鬆了」！炸裂應援片瘋傳　粉絲激推：我峮最好看

記者吳昕蓓／綜合報導

▲34歲啦啦隊女神峮峮（吳函峮）被PTT網友攻擊劣化「鬆了」，一段應援影片在網路上瘋傳替她平反，「我峮最好看。」（圖／峮峮IG）
▲34歲啦啦隊女神峮峮（吳函峮）被PTT網友攻擊劣化「鬆了」，一段應援影片在網路上瘋傳替她平反，「我峮最好看。」（圖／峮峮IG）
34歲啦啦隊女神峮峮（吳函峮）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的成員，擁有甜美外型和直率個性，因跳一首「炸裂陳子豪」爆紅，沒想到近來被PTT網友攻擊劣化「鬆了」，意外引發熱烈討論，一段峮峮應援的影片在網路上瘋傳，意外為她平反，「我峮最好看。」

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▲峮峮除了在台灣擁有高人氣之外，過去出版的寫真集加上她也在日本雜誌亮相過，讓她在日本累積了一定的知名度。（圖／峮峮IG）
▲啦啦隊女神峮峮（吳函峮）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的成員，擁有甜美外型和直率個性。（圖／峮峮IG）
峮峮遭酸年紀大「鬆了」　PTT掀正反兩面論戰

峮峮現在和過去的照片卻被對比，有網友在PTT發問：「我們的爪的山君，日本的最愛山君，怎麼變成這樣哈，以前明明很鄰家可愛的內，我不能接受啦，怎麼搞怎麼搞？」貼文一出引發熱議，不少網友紛紛直呼，「就老了啊」、「年紀大了」、「時間每過一秒，年齡就多一秒」、「維修失敗」、「她的年紀都可以當鄉民的媽了。」

也有粉絲覺得峮峮從以前到現在沒什麼差異，「哪裡不行了，還是很棒！」、「好像差別沒有很大」、「不是只是變捲髮嗎，沒差吧」、「頭髮燙捲這樣也不行？」、「現在也很好看啊。」甚至有網友直呼，「滿像艾莉莎莎的」、「根本比不上艾莉莎莎。」掀起正反兩面論戰。

▲峮峮這張照片被網友指老化。（圖／峮峮IG）
▲峮峮這張照片被網友指老化。（圖／峮峮IG）
▲（圖／翻攝自Youtube 走一日球迷 台湾プロ野球チア）
▲峮峮在球場邊跳炸裂陳子豪，平反謠言。（圖／翻攝自Youtube 走一日球迷 台湾プロ野球チア）
「炸裂陳子豪」應援畫面瘋傳　峮峮甜美笑容融化粉絲

然而Youtube頻道「走一日球迷 台湾プロ野球チア」日前更新一段影片，是峮峮在球場邊應援的畫面，並直呼：「峮峮的炸裂還是要看的，心情會變好。」只見峮峮身穿兩截式的應援服裝，好身材展露無遺，不僅豐滿上圍呼之欲出，一雙大長腿更是吸睛，她戴著貓耳賣力應援，甜美笑容再度融化大批粉絲，依舊是人氣不減。

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