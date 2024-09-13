陳佩琪公布1628萬金流來源　議員提4點質疑批「說謊成精」

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案遭羈押禁見，柯文哲妻子陳佩琪昨日出面受訪並公布1628萬共5筆金流來源，強調都是正當清白的錢。對此，民進黨台北市議員何孟樺提出4大疑點，包括為何要用ATM分60次存619萬、柯文哲為何不敢抗告等，批陳佩琪「說謊成精」。陳佩琪12日公布1628萬共5筆金流來源，第一部分535萬元是母親繼承的遺產加上老年年金，第二部分528萬元是她在醫院工作的薪資加上過去存款，第三部分230萬元是柯文哲2018年競選期間得到的選舉補助，扣掉當時抵押房貸的結餘，第四部分171萬元是柯文哲當醫生時的薪資存款，第五部分164萬元是柯文哲2023年演講、跑通告以及親友紅包等費用。陳佩琪強調，「我們家的錢都是正當清白的錢。」不過，民進黨台北市議員何孟樺看完陳佩琪的說法之後，在臉書發文並提出4大疑點，第一，陳佩琪一再強調利用ATM理財，是他不喜歡到櫃台去。可是大家一直很疑惑，為什麼不用網路轉帳？而民眾黨安排陳佩琪接受少數媒體聯訪，拿出了一些單據資料，透過畫面可以發現「柯文哲家是會用網路轉帳的」。所以，問題又回來了，明明有網路轉帳可以用，買房子的錢也是鉅額匯款轉帳，為什麼要特地用ATM分60次存619萬呢？第二，陳佩琪又說，週刊的報導應該要說從什麼時候到什麼時候，6年的話，60次也很合理。但週刊的報導內容非常明確的提出了時間點：第一階段，2020年3月10日至4月14日，金額共157萬3,000元，分別存入自己及3名子女帳戶。第二階段，從2023年10月至今年5月半年多的時間，分40餘次到ATM存進3個子女帳戶共462萬6,000元現金。第三，陳佩琪還說，柯文哲不知道家裡的錢怎麼用，「跟他講家裡的錢都嫌囉唆」。但是4300萬的商辦一被林延鳳爆出，第一時間承認的不是別人，就是柯文哲。被質疑1.2億豪宅怎麼買得起的時候，柯文哲也豪氣地說，「我們本來就買得起。」顯然柯文哲並不是不知道柯家的金流狀況。第四，聯訪到後來，陳佩琪聲淚俱下，彷彿柯文哲只是一個無辜的孩子，何孟樺說，看著也覺得心痛。但念頭一轉，卻不得不提出一個簡單的問題：如果陳佩琪所言一切屬實，柯文哲為什麼不敢抗告呢？如果柯文哲是清白的，那麼抗告顯然易如反掌。不只可以控訴司法不公，也可以照顧病重老父，避免陳佩琪所說的「家破人亡」。難道是柯文哲聘請的辯護律師不夠堅強，沒有聘請黃國昌、黃珊珊辯護，完全是所托非人？何孟樺說，就跟民眾黨四次的查帳記者會，聲稱有1937萬短漏登，而916萬時樂、尼奧的不明支出，來自這1937萬的「錯漏報」一樣。陳佩琪的說明，也是提出了一個更大的數字：1628萬，想要讓大家相信619萬來自這其中。但對於這中間的關係到底是什麼，卻跟政治獻金一樣，不曾提供明白的證據可以提供檢視。有的只有單方面的說法。在1628萬跟619萬中間的陳佩琪，又會是什麼角色呢？