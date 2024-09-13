NBA／火箭21歲新星AJ Griffin驚傳將考慮退役！名記發文證實了

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NBA美國職籃。稍早名記者Shams Charamia也發文證實這項消息，不過目前尚不確定Griffin是遇到什麼狀況，才有想在21歲就提前退役的念頭。根據美媒《The Athletic》名記者Shams Charamia稍早最新消息，休士頓火箭年僅21歲的潛力後衛AJ Griffin，正在考慮是否將提前退役AJ Griffin過去是在2022年NBA選秀會上，被亞特蘭大老鷹以首輪第16順位選進，他在新秀賽季就展現了自己的潛力，首年來到NBA賽場後，獲得不少出賽機會，而今年休賽季作為三隊交易的一部分，AJ Griffin從老鷹被交易到火箭隊。根據美媒報導，，儘管火箭已是支擁有大量年輕、且具備天分球員的球隊。AJ Griffin日前也代表火箭參加在拉斯維加斯舉行的夏季聯賽，5場比賽下來場均貢獻11.6 分、3籃板，三分命中率則為28%，這並不是一個相當理想的數字，尤其是對已經有過2年NBA經驗的球員來說。