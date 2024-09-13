NBA／火箭21歲新星AJ Griffin驚傳將考慮退役！名記發文證實了

NBA美國職籃休士頓火箭今夏透過三方交易，得到的21歲潛力新星AJ Griffin，如今他卻傳出正在「認真考慮」提前宣告退役、離開NBA賽場。稍早名記者Shams Charamia也發文證實這項消息，不過目前尚不確定Griffin是遇到什麼狀況，才有想在21歲就提前退役的念頭。
火箭潛力後衛Griffin 傳出將考慮提前退役
根據美媒《The Athletic》名記者Shams Charamia稍早最新消息，休士頓火箭年僅21歲的潛力後衛AJ Griffin，正在考慮是否將提前退役，目前尚不清楚這會是永久性的還是暫時的，但似乎將會持續很長一段時間。
Griffin22年選秀會獲選 首年在老鷹表現不俗
AJ Griffin過去是在2022年NBA選秀會上，被亞特蘭大老鷹以首輪第16順位選進，他在新秀賽季就展現了自己的潛力，首年來到NBA賽場後，獲得不少出賽機會，新人年共替老鷹出賽72場，最終留下場均8.9分、2.1籃板、三分球命中率高達39%成績，但第二個賽季Griffin的成績則直直退，僅出賽20場，場均得到2.4分。
而今年休賽季作為三隊交易的一部分，AJ Griffin從老鷹被交易到火箭隊。根據美媒報導，火箭管理層對Griffin頗感興趣，並相信他在球隊中具有一定的潛力，能夠成為1名優秀的球員，儘管火箭已是支擁有大量年輕、且具備天分球員的球隊。
AJ Griffin日前也代表火箭參加在拉斯維加斯舉行的夏季聯賽，5場比賽下來場均貢獻11.6 分、3籃板，三分命中率則為28%，這並不是一個相當理想的數字，尤其是對已經有過2年NBA經驗的球員來說。而如今Griffin考慮提前退役，據傳是跟個人所遭遇的心裡疾病有關，不過實際原因仍有待證實。
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根據美媒《The Athletic》名記者Shams Charamia稍早最新消息，休士頓火箭年僅21歲的潛力後衛AJ Griffin，正在考慮是否將提前退役，目前尚不清楚這會是永久性的還是暫時的，但似乎將會持續很長一段時間。
Griffin22年選秀會獲選 首年在老鷹表現不俗
AJ Griffin過去是在2022年NBA選秀會上，被亞特蘭大老鷹以首輪第16順位選進，他在新秀賽季就展現了自己的潛力，首年來到NBA賽場後，獲得不少出賽機會，新人年共替老鷹出賽72場，最終留下場均8.9分、2.1籃板、三分球命中率高達39%成績，但第二個賽季Griffin的成績則直直退，僅出賽20場，場均得到2.4分。
而今年休賽季作為三隊交易的一部分，AJ Griffin從老鷹被交易到火箭隊。根據美媒報導，火箭管理層對Griffin頗感興趣，並相信他在球隊中具有一定的潛力，能夠成為1名優秀的球員，儘管火箭已是支擁有大量年輕、且具備天分球員的球隊。
AJ Griffin日前也代表火箭參加在拉斯維加斯舉行的夏季聯賽，5場比賽下來場均貢獻11.6 分、3籃板，三分命中率則為28%，這並不是一個相當理想的數字，尤其是對已經有過2年NBA經驗的球員來說。而如今Griffin考慮提前退役，據傳是跟個人所遭遇的心裡疾病有關，不過實際原因仍有待證實。