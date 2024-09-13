陳佩琪公開4300萬買商辦明細　她曝2疑點：做半套真的很民眾黨

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針對外界質疑民眾黨主席柯文哲用選舉補助款買4300萬商辦，柯文哲妻子陳佩琪12日接受媒體專訪實出示了4300萬購買商辦的明細。對此，台北市議員顏若芳看完明細後質疑，越看越霧煞煞，4300萬來源只有柯文哲的選舉補助款，還是又有其他不明金流？顏若芳12日晚間在臉書提出質疑：第一，這份明細完全無法交代外界質疑，只能看到陳佩琪買房資金在保證專戶中出入的情形，但根本看不出來這筆錢從哪來的。第二，在這份明細的備註欄中，有手寫了每筆帳戶的匯入銀行及匯入日期，但僅有一筆6月11日存入專戶的1440萬有附註「一銀（柯）」，意思應是柯文哲的一銀帳戶，但其他總計2860萬元，源自合庫、富邦帳戶的6筆存入記錄則都無附註是柯文哲的帳戶。顏若芳說，這6筆存入記錄，為什麼沒有附註「柯」？來源難道是陳佩琪帳戶嗎？若是陳佩琪帳戶，那這些資金來源難道真的都是柯文哲選舉補助款嗎？還是另有隱情？如果陳佩琪要說明，就應該要連資金來源的脈絡一併公布，這種公開透明做半套的行為，真的很民眾黨。