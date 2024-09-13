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警政監林明佐涉貪！主張患脊椎瘤聲請停押　法院：位高權重恐串供

記者林盈君／綜合報導

▲警政監林明佐涉嫌勾結博弈集團遭押，他以罹患脊椎瘤聲請停押，法院認為，其所涉犯行嚴重危害社會治安，犯罪情節重大，仍有羈押禁見必要，駁回其聲請。（圖／翻攝畫面）
▲警政監林明佐涉嫌勾結博弈集團遭押，他以罹患脊椎瘤聲請停押，法院認為，其所涉犯行嚴重危害社會治安，犯罪情節重大，仍有羈押禁見必要，駁回其聲請。（圖／翻攝畫面）
刑事局警政監林明佐，遭控於任職台中市刑大隊長期間，涉嫌勾結博弈集團，又與集團幹部徐培菁交往同居，利用職務之便洩漏檢警偵辦秘密，且貪汙受賄達4451萬元之多，遭檢方聲押獲准，近期，林明佐以罹患脊椎瘤聲請停押，法院認為，林明佐所涉犯行嚴重危害社會治安，犯罪情節重大，仍有羈押禁見必要，駁回其聲請。

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據了解，林明佐涉嫌勾結博弈集團，與總裁陳政谷稱兄道弟，又與集團幹部徐培菁同居，收受賄賂達4千多萬。檢調偵辦，林明佐擁大量不明金流，遭檢方依貪汙、洩密及組織等6罪起訴。今年5月間，林明佐遭聲押獲准，8月起訴移審後法院持續羈押，但林明佐主張自己罹患脊椎腫瘤，向法院聲請停止羈押。

法院認為，林明佐位高權重且交友廣泛，若未遭羈押禁見，恐有串證之虞，顯有羈押必要。且林明佐雖主張罹患脊椎瘤，但台中監所內醫療資源充足，林可持續就診取藥，獲得適切醫療照顧，並無急迫、危險的健康狀況，因此駁回其聲請。

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