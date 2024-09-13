陳佩琪公開4300萬買商辦明細　王定宇揪最大疑點：鉅款到底哪來？

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針對外界質疑民眾黨主席柯文哲用選舉補助款買4300萬商辦，柯文哲妻子陳佩琪12日接受媒體專訪實出示了4300萬購買商辦的明細。對此，民進黨王定宇質疑，柯文哲說用選舉補助款買房產，放在自己名下，監督力道更大；但陳佩琪出示的文件，商辦似乎是在陳佩琪名下，「這個房子到底是在陳佩琪名下還是柯文哲名下？而且匯進來的鉅款到底是哪些帳戶來的？這些才是最大的疑問吧！」王定宇發文表示，柯文哲在上月29日舉行「政治獻金澄清記者會」，曾針對今年5月自己以個人名義拿4300萬元買商辦爭議，表示商辦並無買貴的情形，「主要是屋主急著要脫手，一家人要移民美國。」被質疑拿選舉補助款買私人房產，柯文哲還說用選舉補助款買房產，放在柯名下，監督力道更大。王定宇續指，陳佩琪受訪時，除了首度公布商辦轉帳紀錄證明，還強調自己是透過仲介公司看房，與她簽約的原屋主是一對7旬兄弟，「他們聯合持有了40幾年，因為老了想要分家賣掉，就這樣。」出示的文件，似乎商辦是在陳佩琪名下。王定宇質疑，這個房子到底是在陳佩琪名下還是柯文哲名下？而且匯進來的鉅款到底是哪些帳戶來的？「這些才是最大的疑問吧！」