「第3輪」的大谷翔平最無解！打擊率3成94、敲11轟　日媒分析原因

大谷翔平毫無疑問是當今最能引起關注和話題的打者，在本季專注於打者身分後，他正朝著「50轟50盜」的大聯盟歷史偉業邁進。大谷翔平為何如此難易被壓制？原因是複雜的，但是這應該和他擁有一個善於思考、分析、被迅速做出反應的大腦有關。日本知名棒球記者齋藤庸裕就分析，大谷翔平本季在第三輪上場打擊時的成績特別好，打擊率高達打擊率3成94、並轟出11發全壘打，因為他的高球商能夠幫助總結經驗中，並快速做出分析和調整。
大谷翔平第三輪打擊「進化」 高球商幫助他做出分析
齋藤庸裕長期報導大谷翔平，他過去是日刊體育新聞社記者，近年以自由新聞業者報導MLB，住在美國洛杉磯。著作有《大谷翔平語錄》、《大谷翔平～偉業的軌跡～推動歷史的真正二刀流》。他對於大谷翔平的生涯、成長背景、個性以及場上的投球和打擊習慣都瞭若指掌。
近期在一篇名為《大谷翔平第三輪打擊表現突飛猛進－優秀的分析智慧與反應能力》的文中，齋藤庸裕指出，大谷翔平本季的第三輪打擊成績爆發，而就他來看，這是因為大谷能牢記對方投手的數據、並充分利用他的經驗，將其打擊技術和棒球智商在場上結合起來之故。
在9月9日面對克里夫蘭守護者右投Tanner Bibee，大谷翔平掃出本季第46發全壘打，在狂歡背後，齋藤庸裕表示大谷翔平這一球的擊球初速很快，顯然是猛力揮擊，他早已預料到對方要投什麼球所以直接出手，這是透過大腦分析得到的結果。
「本季，大谷在第三輪與先發投手交手時，打擊成績突然暴漲。他的打擊率高達3成94，並擊出11支全壘打。」齋藤庸裕指出大谷翔平會在失敗後快速學習，並在下一次取得更好的結果，「那天他第2次和第3次的打擊球路完成相同，第一球是內角滑球，第二球是外角變速（投向中間的投球失投）。就在2天前，他也是當天第3次上場打擊時敲出第45發全壘打，這是高球商的體現，他能夠充分利用自己的失敗。」
齋藤庸裕認為這種特質也有助於大谷翔平在投球時得發揮，被舉後者2022年一次訪問時的回答：「從我的打擊角度來看，如果我知道投手的想法，我的打擊結果當然會更好。」齋藤對此評價道，「他總是做好一切準備，包括對方投手的投球軌跡和投球分佈趨勢。這對大谷來說是很自然的功課，他打DH，專注於打擊這身分，思考著攻擊時該如何準備，幫助他打出好結果。」
大谷翔平對戰先發投手前三輪的統計：
第一輪，124 次打擊中擊出10支全壘打，全壘打率為12.4%，打擊率2成82
第二輪，109 次打擊中擊出10支全壘打，全壘打率為10.9%，打擊率 2成75
第三輪，104 次打擊中打出11支全壘打，全壘打率9.45%，打擊率3成94
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齋藤庸裕長期報導大谷翔平，他過去是日刊體育新聞社記者，近年以自由新聞業者報導MLB，住在美國洛杉磯。著作有《大谷翔平語錄》、《大谷翔平～偉業的軌跡～推動歷史的真正二刀流》。他對於大谷翔平的生涯、成長背景、個性以及場上的投球和打擊習慣都瞭若指掌。
近期在一篇名為《大谷翔平第三輪打擊表現突飛猛進－優秀的分析智慧與反應能力》的文中，齋藤庸裕指出，大谷翔平本季的第三輪打擊成績爆發，而就他來看，這是因為大谷能牢記對方投手的數據、並充分利用他的經驗，將其打擊技術和棒球智商在場上結合起來之故。
在9月9日面對克里夫蘭守護者右投Tanner Bibee，大谷翔平掃出本季第46發全壘打，在狂歡背後，齋藤庸裕表示大谷翔平這一球的擊球初速很快，顯然是猛力揮擊，他早已預料到對方要投什麼球所以直接出手，這是透過大腦分析得到的結果。
「本季，大谷在第三輪與先發投手交手時，打擊成績突然暴漲。他的打擊率高達3成94，並擊出11支全壘打。」齋藤庸裕指出大谷翔平會在失敗後快速學習，並在下一次取得更好的結果，「那天他第2次和第3次的打擊球路完成相同，第一球是內角滑球，第二球是外角變速（投向中間的投球失投）。就在2天前，他也是當天第3次上場打擊時敲出第45發全壘打，這是高球商的體現，他能夠充分利用自己的失敗。」
齋藤庸裕認為這種特質也有助於大谷翔平在投球時得發揮，被舉後者2022年一次訪問時的回答：「從我的打擊角度來看，如果我知道投手的想法，我的打擊結果當然會更好。」齋藤對此評價道，「他總是做好一切準備，包括對方投手的投球軌跡和投球分佈趨勢。這對大谷來說是很自然的功課，他打DH，專注於打擊這身分，思考著攻擊時該如何準備，幫助他打出好結果。」
大谷翔平對戰先發投手前三輪的統計：
第一輪，124 次打擊中擊出10支全壘打，全壘打率為12.4%，打擊率2成82
第二輪，109 次打擊中擊出10支全壘打，全壘打率為10.9%，打擊率 2成75
第三輪，104 次打擊中打出11支全壘打，全壘打率9.45%，打擊率3成94