「第3輪」的大谷翔平最無解！打擊率3成94、敲11轟　日媒分析原因

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▲洛杉磯道奇大谷翔平本季47轟48盜史上第一人。（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷翔平本季的第三輪打擊成績爆發，而就他來看，這是因為大谷能牢記對方投手的數據、並充分利用他的經驗，將其打擊技術和棒球智商在場上結合起來之故。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平毫無疑問是當今最能引起關注和話題的打者，在本季專注於打者身分後，他正朝著「50轟50盜」的大聯盟歷史偉業邁進。齋藤庸裕長期報導大谷翔平，他過去是日刊體育新聞社記者，近年以自由新聞業者報導MLB，住在美國洛杉磯。著作有《大谷翔平語錄》、《大谷翔平～偉業的軌跡～推動歷史的真正二刀流》。他對於大谷翔平的生涯、成長背景、個性以及場上的投球和打擊習慣都瞭若指掌。在9月9日面對克里夫蘭守護者右投Tanner Bibee，大谷翔平掃出本季第46發全壘打，在狂歡背後，齋藤庸裕表示大谷翔平這一球的擊球初速很快，顯然是猛力揮擊，他早已預料到對方要投什麼球所以直接出手，這是透過大腦分析得到的結果。齋藤庸裕認為這種特質也有助於大谷翔平在投球時得發揮，被舉後者2022年一次訪問時的回答：「從我的打擊角度來看，如果我知道投手的想法，我的打擊結果當然會更好。」第一輪，124 次打擊中擊出10支全壘打，全壘打率為12.4%，打擊率2成82第二輪，109 次打擊中擊出10支全壘打，全壘打率為10.9%，打擊率 2成75第三輪，104 次打擊中打出11支全壘打，全壘打率9.45%，打擊率3成94