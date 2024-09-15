追星邊儲蓄！日韓瘋「偶像存錢法」　迷妹10天存1萬還獲偶像關注

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▲先前日本人氣男團JO1來台灣舉辦演唱會時，有粉絲自發刊登廣告及自製非官方宣傳品來進行應援，而這也算是進行「推し活」的一種。（圖／讀者提供）

▲「追星存錢法」風靡日韓，甚至有韓國追星族製作了專屬APP。（圖／翻攝自YouTube）

「追星」成為現代人常見的娛樂活動之一，甚至有人在追星時，甘願為自己的「推し」（oshi，指自己喜歡的角色或偶像）大花錢財，例如買周邊、專輯、看演唱會和參加見面會等。不過追星當下愉快，但也常常導致入不敷出的情況，尤其對學生族群來說更是元氣大傷。不過近年來，日韓追星族掀起了一種「偶像存錢法」，在追星的同時又能存錢，有韓國粉絲利用此方法，在短短10日內就能成功存了約5萬韓元（約台幣1.08萬元），更因此得到偶像關注與禮物。隨著科技進步發達、網路社交平台的傳播，在追星時，常常能看到「推し」（oshi）這個日文字詞，意思是指自己喜歡的偶像或是角色，部分台灣民眾追星時，也會直接沿用漢字，將偶像或是角色喊做「我推」。「我推」的範圍十分廣泛，從一般偶像團體、演員、體育選手、聲優、動畫漫畫角色，到近年來出現的YouTuber、VTuber都能成為對象。支持自己的偶像，進行應援及表達愛意的活動便是「推し活」（推活，oshikatsu）。雖然「推し活」的內容沒有特別規範，從觀看作品、購買周邊商品、在網路上撰文推廣，到參加演唱會、見面會等活動，還有粉絲會透過帶偶像周邊外出拍照，或是拿周邊商品製作「痛包」（指裝飾著動畫、漫畫、偶像等喜歡角色週邊商品的包包），或是在自宅舉辦「偶像不在的生日會」、用大量周邊在自家打造出「祭壇」，享受偶像在身邊的感覺，這些舉動也是「推し活」的一種。不過不論是參加線上、實體的活動，或是購買周邊，都需要花費不少金額，過去曾有上班族透露，自己一個月可能就會投入上百萬日圓追星。儘管心靈滿足了，荷包元氣大傷，但這也無法阻擋追星族支持「我推」的意念，近年來，日韓就出現了一種「偶像存錢法」，讓自己可以在應援「我推」的同時順便存錢。「偶像存錢法」（推し貯金）最早源自於日本，最初是因為新冠肺炎疫情期間，粉絲們無法盡情享受追星的樂趣，因此紛紛發揮創意，想出各式各樣在家中也能追星的方法，「偶像存錢法」便是其中之一。要實行「偶像存錢法」也非常簡單，只要先設定一個存錢目標，每當所喜歡的偶像有新動態時，便存入特定金錢，實際金額由自己的經濟能力而定，例如開直播存30元、發布限時動態存20元、上綜藝節目就存100元、開演唱會就存1000元等等。另外，當「因為偶像而心動、萌生幸福感」或者「搶不到演唱會或見面會門票時」就存下一定金額，將當下的心情化為追星的資本。由此一來，不僅能在追星時心靈滿足，還能養成儲蓄習慣，並使積蓄積少成多，一個月下來可以存下可觀金額，偶像越紅或曝光度越高、存到的錢越多。韓國追星族甚至開發出一個專為「偶像存錢法」的App，為粉絲提供更簡易方便的儲蓄平台。透過App，除了能迅速的設定金額外，還能顯示出不同偶像團體的用戶儲蓄金額，並提供排行榜，各粉絲間可看見彼此的儲蓄記錄互相打氣。一名韓國演員李光洙的粉絲過去就曾在節目上分享，她的目標是買近77萬韓元（約台幣1.8萬元）的Airpod耳機，於是規定自己偶像發文、發限時動態都要存錢，本來她預計需時3個月才能達到存錢目標，結果她利用「偶像存錢法」就能在短短10日內達標。更讓人想不到的是，後來李光洙從工作人員得知，更親自贈送粉絲渴望的禮物，還鼓勵粉絲「把存下來的錢用在好的地方。」這也因此在韓國引發熱議，激勵更多追星族使用「偶像存錢法」存錢。