至聖先師誕辰釋奠典禮　中市開放索取參禮證

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台中市孔廟將於9月28日上午7時舉行「台中市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2574週年釋奠典禮」，典禮將依循三獻古禮共34道儀節，表達對孔子最崇高的敬意，還有可愛吸睛的力行國小學童，展現動靜有節、齊整典雅的八佾舞。民政局長吳世瑋表示，釋奠典禮是台中市孔廟年度盛事，今(13)日起開放索取參禮證，民眾可至各區公所或台中市孔廟索取，每人限領2張，發完為止，歡迎踴躍共襄盛舉。吳世瑋指出，孔子思想對傳統文化及當代世界文明皆有極大的貢獻，在教育、政治及德行修養方面更有深遠的影響。台中市孔廟每年遵循古禮舉行祭孔大典，弘揚尊師重道的文化傳承，並體現豐富的人文美學與禮儀層次；為完成神聖的年度盛事，市府投入各機關及學校眾多的人力、物力，全力籌辦祭孔大典，表達對孔子及先賢、先儒崇敬之意，歡迎民眾共同體驗傳統祭孔典禮莊嚴的氣氛。台中市孔廟所長李書華表示，此次祭典全程搭配國語、英語、日語翻譯介紹，讓國內外人士均能參與深具歷史與教育意義的祭孔大典。民眾當天可憑參禮證自由參觀，活動後可憑證領取智慧糕與長壽麵線等受福品，共享先師所賜的福蔭。此外，典禮全程將同步於社群平台直播，民眾也可以透過孔廟臉書粉專，或至YouTube搜尋關鍵字「台中市孔廟釋奠典禮」，線上觀賞隆重的古禮儀典。台中市孔廟說，台中市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2574週年釋奠典禮，將於9月26日上午9時預先進行祭孔習儀，全程儀式與釋奠典禮完全相同，開放民眾自由入場觀禮；另9月28日釋奠典禮則於上午7時登場，請憑證入場，欲索取參禮證的民眾，即日起可至各區公所或台中市孔廟索取。另典禮當天上午6時40分至7時在孔廟觀德門口現場將額外發放100張參禮證，讓未即時索取參禮證的民眾有機會參與年度祭孔盛事。台中市孔廟提醒，參禮者服裝應整潔，釋奠儀式進行中，請勿任意走動或喧嘩，且不得吸菸、飲食及觸碰祭祀用品；離場時，可憑參禮證領取受福品，每人限領1份，兌換時間為9月28日上午9點前，逾期不候，請妥善保管，遺失不予補發。另釋奠典禮當日如遇氣候變化或天然災害，且經市府發布停止上班上課公告，釋奠典禮將取消，由民政局與台中市孔廟進行內部祭祀事宜。