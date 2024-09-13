不滿節日獎金現金變禮券、工會擬罷工　台鐵：後續將協調放寬規定

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台鐵公司原經過勞資協商通過「加發民俗節日出勤獎金每日1500元」，但日前卻悄悄宣布今（2024）年中秋節發給「1500元等值禮券」，消息一出引發工會不滿，揚言到交通部抗議，將討論啟動罷工投票。對此，台鐵今（13）日發出聲明解釋，發放獎金欠缺法源而進度緩慢，才會在交通部協助下改發禮券，後續會協調有關單位尋求可否放寬規定發放現金。台鐵表示，員工不分晝夜堅守工作崗位，辦理各項運輸業務，尤其遇民俗節日，無不放棄休息及與家人團聚的時間，加班疏運，提供社會大眾便利的行旅服務，這種精神，是傳統也是責任。有感員工在民俗節日上班工作特別辛勞，於年初透過勞資協商，希望發放民俗節日疏運出勤獎金，以感謝同仁的付出。然而，台鐵表示，發放獎金ㄧ事因欠缺法源規定，因此進度緩慢，經過交通部協助修訂「交通部與所屬機關（構）員工激勵及表揚要點」，授權公司可依要點規劃疏運出勤獎勵機制，轉調人員於每年清明、端午、中秋發放1500元等值禮券，並從今年中秋節開始發放，如此員工即可及早獲得出勤獎勵。新進從業人員則俟臺鐵公司經營績效獎金核定後予以追補發放禮券。台鐵表示，後續將協調有關單位，尋求公司是否可放寬禮券規定發放現金，並持續與台灣鐵路工會謀得共識。