北市信義區槍擊案！主嫌掃射3槍、犯案動機曝：不滿遭捅傷險喪命

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▲13日上午，台北市信義區福德街一處民宅發生槍擊案，自首的詹男供稱，5月間遭呂男持刀刺傷腹部，遂夥同2友人持槍前往報復。（圖／翻攝畫面）

13日上午，台北市信義區福德街一處民宅發生槍擊案，涉案的3名男子持槍投案，分別是29歲詹姓男子、33歲呂姓男子、26歲林姓男子。開槍的詹男供稱，因為與呂姓男子有糾紛，才會持槍前往尋仇，開槍打傷呂男及呂父，全案目前朝殺人未遂偵辦。據了解，自首的詹男供稱，今年5月間，他參加信義區六張犁某宮廟舉辦的平安餐晚宴，席間與39歲的呂男發生口角，遭酒後的呂男持刀刺傷腹部，臟器外露被緊急送醫搶救，險些喪命，警方調查，呂男有竹聯幫平堂背景，犯案後遭殺人未遂罪嫌移送，被羈押在看守所4個月，近期才獲釋。詹男不滿遭呂男刺傷，得知呂男出看守所，遂夥同2友人前往報復，今天上午，見呂男媽媽從外返家，尾隨其後進入公寓內，詹男見到呂男後隨即連轟3槍，呂父過程中想阻止，右腳底不慎被流彈擦傷，呂男則是右膝蓋中彈，而詹男因先前被刺傷的右腹舊傷傷口發作，均被送醫救治。目前警方查扣兩把手槍、彈匣兩個、子彈8發，正持續追查並釐清案情。