火星人刪台灣國旗！金世正抵台先做這件事　貼「1符號」粉絲嗨翻

南韓演員金世正憑藉韓劇《社內相親》、《驅魔麵館》打開知名度，昨（12）日中午金世正飛抵桃園國際機場，準備參加今（13）日品牌的開幕活動。昨日下午抵台後，金世正也立即在IG限時動態中曬出認證照，PO出台灣手搖飲和可愛的動物餅乾寫下：「Hi,Taiwan!」並附上台灣國旗的表情符號，與火星人布魯諾「刪國旗」事件形成對比。
金世正抵台出席品牌活動 IG曬台灣美食打卡照
金世正將首次以品牌大使身分，出席今（13）日《Energy By Longchamp 瓏驤能量補給站》的開幕活動。昨日她以一身黑色長袖連身套裝，內搭白色高領毛衣現身桃園國際機場，下機後露出燦爛笑容，十分親切地與粉絲與媒體揮手致意。
昨日下午，金世正也立即在IG限動打卡台灣美食認證照，她PO出有台灣黑熊、台灣野豬等造型的特色餅乾以及手搖飲料，寫下「Hi,Taiwan!」並附上台灣國旗的表情符號。
金世正收咖啡應援車 俏皮嘟嘴自拍致謝
而近期金世正正在趕拍新戲《酒醉羅曼史》，前輩廉惠蘭特地送上咖啡車替她應援，金世正日前也在IG曬出咖啡認證照，向前輩表達謝意。畫面中她身穿白色緊身上衣，搭配藍紫色襯衫和寬鬆牛仔褲，靠在身後大大的玩偶身上，俏皮對著鏡頭嘟嘴，看起來相當活潑可愛，也令許多粉絲相當期待她的新作。
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金世正將首次以品牌大使身分，出席今（13）日《Energy By Longchamp 瓏驤能量補給站》的開幕活動。昨日她以一身黑色長袖連身套裝，內搭白色高領毛衣現身桃園國際機場，下機後露出燦爛笑容，十分親切地與粉絲與媒體揮手致意。
昨日下午，金世正也立即在IG限動打卡台灣美食認證照，她PO出有台灣黑熊、台灣野豬等造型的特色餅乾以及手搖飲料，寫下「Hi,Taiwan!」並附上台灣國旗的表情符號。
金世正收咖啡應援車 俏皮嘟嘴自拍致謝
而近期金世正正在趕拍新戲《酒醉羅曼史》，前輩廉惠蘭特地送上咖啡車替她應援，金世正日前也在IG曬出咖啡認證照，向前輩表達謝意。畫面中她身穿白色緊身上衣，搭配藍紫色襯衫和寬鬆牛仔褲，靠在身後大大的玩偶身上，俏皮對著鏡頭嘟嘴，看起來相當活潑可愛，也令許多粉絲相當期待她的新作。