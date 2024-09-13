蔡依珊睡前長這樣！大素顏又沒修圖、肚子還有肥肉　真正五官曝光

火星人刪台灣國旗！金世正抵台先做這件事　貼「1符號」粉絲嗨翻

記者許芷芸／綜合報導

▲金世正昨（12）日中午抵達桃園機場，立刻在IG限動曬出台灣美食認證照，並附上台灣國旗的表情符號，與火星人布魯諾「刪國旗」事件形成對比。（圖／金世正IG）
▲金世正昨（12）日中午抵達桃園機場，立刻在IG限動曬出台灣美食認證照，並附上台灣國旗的表情符號，與火星人布魯諾「刪國旗」事件形成對比。（圖／金世正IG）
南韓演員金世正憑藉韓劇《社內相親》、《驅魔麵館》打開知名度，昨（12）日中午金世正飛抵桃園國際機場，準備參加今（13）日品牌的開幕活動。昨日下午抵台後，金世正也立即在IG限時動態中曬出認證照，PO出台灣手搖飲和可愛的動物餅乾寫下：「Hi,Taiwan!」並附上台灣國旗的表情符號，與火星人布魯諾「刪國旗」事件形成對比。

我是廣告 請繼續往下閱讀
金世正抵台出席品牌活動　IG曬台灣美食打卡照

金世正將首次以品牌大使身分，出席今（13）日《Energy By Longchamp 瓏驤能量補給站》的開幕活動。昨日她以一身黑色長袖連身套裝，內搭白色高領毛衣現身桃園國際機場，下機後露出燦爛笑容，十分親切地與粉絲與媒體揮手致意。

▲金世正昨（12）日中午抵達桃園機場，以一身黑色長袖連身套裝內搭白色高領亮相。（圖／LONGCHAMP）
▲金世正昨（12）日中午抵達桃園機場，以一身黑色長袖連身套裝內搭白色高領亮相。（圖／LONGCHAMP）
昨日下午，金世正也立即在IG限動打卡台灣美食認證照，她PO出有台灣黑熊、台灣野豬等造型的特色餅乾以及手搖飲料，寫下「Hi,Taiwan!」並附上台灣國旗的表情符號。

▲金世正在IG限時動態打卡，PO出台灣手搖隱和可愛的動物餅乾寫下：「Hi,Taiwan」。（圖／金世正IG）
▲金世正在IG限時動態打卡，PO出台灣手搖飲和可愛的動物餅乾寫下：「Hi,Taiwan」。（圖／金世正IG）
金世正收咖啡應援車　俏皮嘟嘴自拍致謝

而近期金世正正在趕拍新戲《酒醉羅曼史》，前輩廉惠蘭特地送上咖啡車替她應援，金世正日前也在IG曬出咖啡認證照，向前輩表達謝意。畫面中她身穿白色緊身上衣，搭配藍紫色襯衫和寬鬆牛仔褲，靠在身後大大的玩偶身上，俏皮對著鏡頭嘟嘴，看起來相當活潑可愛，也令許多粉絲相當期待她的新作。

▲近期金世正正在拍攝新劇《酒醉羅曼史》，日前她也在IG曬出收到應援咖啡車的合照。（圖／金世正IG）
▲近期金世正正在拍攝新劇《酒醉羅曼史》，日前她也在IG曬出收到應援咖啡車的合照。（圖／金世正IG）
▲金世正因演出韓劇《社內相親》爆紅，過去曾翻唱〈永不失聯的愛〉展現好歌喉。（圖／金世正IG）
▲金世正因演出韓劇《社內相親》爆紅，過去曾翻唱〈永不失聯的愛〉展現好歌喉。（圖／金世正IG）

金世正「高領毛衣+外套」來台！超熱穿搭掀熱議　敬業揮手Say hi

金世正9月13日來台！以「最美品牌大使」身分　參加精品開幕派對

《原子少年》陳廷軒7月赴韓當練習生　同框女神金世正叫學姐

9月追星／22組韓星帶WATERBOMB登陸台灣！ONE OK ROCK降臨高雄囉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載