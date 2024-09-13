名家論壇》黎榮章／國民黨冷處理柯文哲案　能抓住小草的心？

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▲國民黨：柯文哲相關話題，網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）

▲國民黨立委：柯文哲相關話題，網路聲量排行榜。（圖／QuickseeK提供）

▲國民黨：柯文哲相關討論，網路情緒聲量與好感度。（圖／QuickseeK提供）

民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城案被羈押，雖然不少國民黨籍台北市議員加入批判、監督的角色，但國民黨中央持續聲援柯文哲，多次強調司法應遵守程序正義、公正處理，外界關注此案是否影響藍白合走向？對此國民黨定調「在野合作天經地義」，國民黨文傳會主委李彥秀日前受訪表示：「柯案與在野黨合作是兩個完全不同層次的問題」。不過，綠營則認為國民黨挺柯至此「相當好笑」，民進黨立委王定宇就說，日後藍白若再說要查弊，將成雙標大笑話。透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察國民黨與柯文哲相關的網路聲量趨勢，可發現以羈押前後當作分水嶺，羈押前聲量比較高，羈押後聲量變低；羈押前的聲量高點是8月30日檢廉發動搜索柯文哲住家、辦公室、民眾黨部，當日聲量一舉衝上1.9萬則，最受人矚目的是中廣前董事長趙少康在臉書嘆「眼看樓起又樓塌 民眾黨不要洩氣」，鼓勵民眾黨日後在立院、議會好好表現，爭取振衰起敝的機會。此外，9月2日柯文哲無保請回，聲量衝破2.6萬則，是近來國民黨與柯文哲相關的討論中的最高點，當天的熱門話題是國民黨中央的臉書粉專貼文嗆民進黨「別急著刪文」，並引述台北地院見解挺柯稱「無關鍵事證聲押柯文哲；誤導外界邵琇佩畏罪潛逃；透過親綠媒體放話引導輿論走向」。但9月5日柯文哲被羈押後，國民黨與柯有關的聲量開始走低，近來甚至降到單日1萬則以下，相較於羈押前的高分貝相挺，被羈押後挺柯士氣大挫，國民黨講話也開始小聲。進一步分析國民黨政治人物近期與柯文哲相關的網路聲量，以立委為例，與柯相關聲量前十高的立委依序是徐巧芯4215則、韓國瑜1929則、王鴻薇1327則、謝龍介1315則、傅崐萁938則、柯志恩656則、吳宗憲549則、李彥秀486則、林思銘346則、洪孟楷262則。總體而言，在國民黨的52席立委當中，只有4席立委挺柯聲量破千則，這樣的聲量絕對稱不上是「情義相挺」柯文哲，或許沒有落井下石已是藍營民代給柯的「最後的溫柔」。而在前五名當中，徐巧芯、王鴻薇、謝龍介、傅崐萁都有聲援柯文哲，例如徐巧芯在9月8日首場小草集結活動時，發聲明挺柯；王鴻薇批法務部只辦在野黨、不辦民進黨；謝龍介嘆柯文哲遭黨、檢、媒廉合追殺等。擔任立法院長的韓國瑜，則與其他藍委叫不相同，韓國瑜主要是被動受討論，因不少網友將柯、韓兩人跌落神壇的過程相提並論，讓韓國瑜的名字擠進熱門排行。國民黨目前為止與柯文哲案有關的話題，在網路上的情緒聲量與好感度表現為何？透過大數據觀察可發現，中立聲量18.6萬則居多數，比正聲量2.4萬則、負聲量4.5萬則都還要多出不少，但正負聲量相較下，仍是負聲量居高，總體好感度0.55。顯然，國民黨中央目前的作法，似乎沒能抓住小草們的心、為自己政黨帶來及時紅利，加上有部分國民黨台北市議員持續強打柯文哲案，也讓小草心懷怨恨，開始出現「藍綠夾殺柯文哲」的言論。國民黨中央及立院黨團，在柯案爆發之初，就定調國民黨不會落井下石，畢竟，在民進黨進入第9年執政的當下，國民黨無論是2026地方選舉，或者2028大選，都仍相當仰賴在野合作的能量；當下民眾黨行情雖然走低，但仍未完全潰散，國民黨著眼於藍白合大前提，絕不會在此刻斷然與民眾黨撕破臉。然而，柯案讓民眾黨處於逆風情境，數據也觀察到國民黨開始「冷處理」柯案，不少仍未離開民眾黨的支持者開始對藍營這個盟友產生不滿，國民黨未來如何調整戰略，在立院新會期如何與民眾黨團互動，恐怕需要好好討論規劃。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com