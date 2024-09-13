8旬婦膝蓋退化脊椎變形　自美返台置換膝關節

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長期居住在夏威夷的81歲黃姓婦人，年輕時嫁到美國，從事餐飲業，一天至少站8個小時，使用過度導致右腳膝蓋受傷，走路必須要靠拐杖，長時間下來，走路重心不穩，脊椎也跟著變形側彎，上個月返台探親，在妹妹的鼓勵下，前往台中大甲李綜合醫院進行人工膝蓋置換手術，術後走路恢復正常，不需要再靠輔具，黃婦說，回到美國後，生活自理更方便，四處旅遊趴趴走更沒有問題。大甲李綜合醫院骨科主治醫師王芳英表示，患者因長期站立導致右腳膝蓋使用過度，檢查後發現膝蓋外翻變形夾角達20度，根本無法伸直，術前從正面右腳呈X型，側面看更是明顯彎曲變形，屬於第四期退化性關節炎，行走困難，必須要開刀置換，但是患者由於沒有在短時間內開刀處置，讓脊椎跟著彎曲變形。王芳英說，他曾經在8年前替患者妹妹進行膝關節置換，對方術後生活恢復正常，還能跳國標舞，患者趁著暑假回台探親，妹妹不忍看姊姊走路要靠枴杖，才鼓勵姊姊到院就診，檢查後決定馬上開刀，在台灣手術有健保補助，但是在美國醫藥費至少是台灣的10倍，因此，患者才決定手術置換人工膝關節。「我現在走路不用拿拐杖，真的很開心！」黃婦術後說，原本只是計畫返台探親、遊玩，但是在旅行途中，妹妹看到她手上還拿著拐杖，不斷地要她「一定要到醫院就診換膝蓋」，她才臨時改變行程，改到醫院就診。她透露，妹妹曾經置換人工膝關節，原本術前比她更嚴重，走路一跛一跛還會痛，術後恢復得很好，不僅可以跳國標舞展開新的社交圈，還厲害到可以劈腿，所以才趁著返國，到醫院進行人工膝關節置換手術。黃婦透露，先生是美軍，在台灣與先生結婚不到一年便到美國，沒想到先生調職到英國，她也跟著前往，在陌生的環境不知道做什麼，因此，開始經營餐廳工作，接下來，只要先生外調到其他國家，她也跟著隨行，也是在餐廳上班，每天都站著上班，一天都站８小時，最後落腳在美國夏威夷，一住就是30幾年，在當地也是在一個軍隊的商場上班，每天整理貨品，就是不想空閒下來，直到先生過世後，才退休待在家中，從沒想過膝蓋會使用過度。黃婦說，她現在與兒子住在美國，暑假返台只是要遊玩，但是妹妹卻不斷地說，「妳這樣遊玩會方便嗎？為什麼不趁著身體健康，趕緊手術治療。」最後才到大甲李綜合醫院手術，術後隔天就能下床，接著依照醫師的教導，爬樓梯復健，恢復的很好，她鼓勵其他膝蓋有問題的患者，要趁年輕有體力趕緊開刀，否則會愈來愈嚴重，早日治癒膝蓋，才能靠自己打理生活，也能安心的四處旅遊。