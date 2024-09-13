孫興慜抱怨球場！害IU十萬人演唱會被要求取消　兩派粉絲隔空開戰

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▲孫興慜日前受訪抱怨首爾世界盃競技場的場地狀況。（圖／美聯社／達志影像）

▲IU公司先前就發布公告，承諾會配合場館人員恢復場地。（圖／EDAM娛樂）

南韓國民女神IU（李知恩）因甜美外型加上超強實力，受到許多粉絲喜愛，近來巡演「IU H.E.R.E.H World Tour Concert」剛結束，準備在9月21、22日在首爾世界盃競技場舉辦安可場。沒想到因為韓國足球國家代表隊隊長孫興慜，近日受訪時抱怨首爾世界盃競技場的場地問題，導致有網友請願稱「草皮必須要好好管理」，要求IU取消演出，引起兩派網友開戰。孫興慜11日在蘇丹卡布斯綜合運動場對上阿曼隊，最終以3比1分數擊敗對手，他在受訪時，大讚該場地管理得非常優秀，「選手們上場時似乎更有信心」，更說如果首爾世界盃競技場也能夠改善這部分就好了；這也並非他第一次提到這個問題，他5日比賽時，也說雖然有很多球技很棒的球員，但他們在控球方面遇到難關，「希望我們在主場（首爾世界盃體育場）比賽時能有所改善。」沒想到此言一出，隨即引起南韓足球迷注意。有球迷就在韓國官方請願平台發文，表示2026年FIFA世界盃第三次預賽即將在10月15日開打，在這之前相關單位應該要好好管理草地，讓選手可以在該場地盡情發揮實力，因此認為IU演唱會應該要取消，否則屆時演唱會若湧入大量觀眾，可能讓草皮狀況更加惡化。IU突然遭到攻擊，也讓歌迷不滿表示，「又不是歌手害的，幹嘛對她發難」、「場地有問題不是IU的錯，要抗議應該去找管理的協會」、「IU是依照規定申請辦演唱會，為什麼要提出無理要求」、「做錯事的不是IU，不應該限制她要不要開演唱會吧」，如今球迷和IU粉絲在網路上不斷隔空開戰。事實上，首爾世界盃體育場過去曾舉辦過多場演唱會，包括韓國男歌手林英雄、男團Seventeen等，都曾站上該場地開唱；IU經紀公司事前也發布公告，表示會嚴格遵守使用草皮的相關規範，也為此增加了大量工作人員，且承諾會配合場館人員恢復場地，讓草地維持在最佳狀態。