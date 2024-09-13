名家論壇》韋安／柯文哲會「殺不死的更強大」？

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柯文哲「涉貪」風暴發展至今，痛恨和討厭他的人，認為他已經「死定了」！但到目前為止，還有死忠支持他的小草和老草，還是相信「阿北不可能貪污」！無論柯文哲是否因京華城容積率一案，或其它在後面排隊的幾大案定罪與否，有無找到金流涉貪金流，還是會有人對他「義無反顧地挺下去」。他們會自己找到，繼續相信和支持「阿北」的理由，比方說：一都是「黨檢媒」一條龍，追殺威逼脅迫，使其他涉案人士「屈打成招」，不得不把柯「咬出來」和陷構於他。二就算柯拿了些不該拿的錢，「是因為阿北實在太老實」，不會做壞事而出包，但和藍綠其他貪婪者比，簡直小巫見大巫。三柯P是為了改革和公眾利益，而不得不這樣「累積些資本」，以便走更長遠的政治路。就像阿扁當年為了「獨立建國」，去「藏錢」一樣。有以上這些想法，真的相信或找理由相信柯P的人，不僅有年輕涉世未深，像是過萬上週末站出來，參加民眾黨挺柯大會的小草們；也有頭腦精明，有點年紀的生意人，以及部分中間白領知識階層。就像紐約法院大陪審團，判定川普Donald Trump有罪，卻沒有實質影響他的總統選情。柯文哲深陷政治現金賬目不清、政黨補助款私購房產、有圖利涉貪嫌疑被司法論罪收押等，看似毀滅性打擊，但要說他已「政治死亡」，還言之過早。而這與當今網路世紀下政治新環境，有著極大的關係。近十幾年來，網路社交媒體在民主開放社會，已重度掌控影響政治輿論和言論。不同政治支持傾向社會人群，形成一個個密不透風，不會輕易流動的同溫層。同時產生新變種民粹，也就是「同溫層民粹主義」。社交媒體平台的演算法，對凡是涉及政治的言論發文，主動推播較能引發情緒、偏向極端立場的內容，創造使用者瀏覽粘性和高流量。最終形成越來越極化的，社媒同溫層效應。在台灣社交媒體的「同溫層民粹主義」，產生了一個有趣的「三國效應」。綠藍白支持群體，在Facebook、YouTube社媒平台會有交集，但各自也有「主力社交媒體」。綠的玩Thread「脆」，藍的主要還在玩Facebook，白的則強打TikTok抖音。挺柯的同溫層，永遠不會被消失。柯文哲曾說過，「殺不死我的，必使我更強大」。有位精神科醫學背景網路意見領袖，樂觀地認為，如果這次柯沒被「打掛」，以後會「一飛沖天」，直取2028。但這已毫無可能！不少年輕白色小草，還會堅定挺「阿北」。不過原本中間支持柯的選民，就算最後證明柯沒有「貪污」，柯氏夫妻以前淡薄物質，清心寡慾「不愛錢」形象，已經回不去了。這些選民可能大多數就算不投票，也不會再去投柯。最近，yahoo網路新聞所做的線上民調，5成左右民意不信任柯，3成左右還信任他。這個非綠用戶居多網路平台的民調數據，顯示柯的信任度和支持度，已在大幅流失。未來，柯文哲邊打官司，邊繼續從事政治工作，他和民眾黨的民意支持，不可能再回到以前。但是經過「黨檢媒」的圍獵，而沒有被「一刀斃命」，他將變得更具政治攻擊性和殺傷力。他不會變的更「強大」，但可能會更「兇猛」。2026、2028，民眾黨所能拿到選票會大幅下降，不分區可能只剩3到5席。但是，白色力量的批評和戰鬥力量，仍將重度影響藍綠板塊的消長聯動。●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 : opinion@nownews.com