鐵道迷快看！新官上任拚活化　中捷北屯機廠雙十節開放假日參訪

台中捷運公司延攬台鐵公司人才，董事會昨天通過任命前台鐵副總朱來順接任懸缺一年多的總經理一職，今天再宣布以往僅在平日受理團體參訪的中捷北屯機廠，雙十國慶日將首度開放個人申請參訪，以滿足敲碗多時的鐵道迷。當天將辦理4場次，每場限額30人，僅接受18歲以上民眾報名。
中捷公司總經理一職自去年6月懸缺至今，由於第2條捷運至少須10年後才能通車，業界評估過渡期承擔年年虧損罵名的壓力極大，尋覓人才不易。台中市政府自去年8月延攬自北捷總經理退休的顏邦傑擔任董事長，董事會昨天再通過總經理朱來順的任命案。64歲的朱來順在台鐵服務近40年，曾打造台鐵特色便當等專案，致力讓台鐵活化，近幾年負責多個資產開發案。
朱來順將於16日走馬上任，第一個考驗是928當日，Red Bull Showrun Taichung賽車展演的疏運工作。中捷公司今（13）日再宣布，因不斷收到上班族鐵道迷反映，很想參訪北屯機廠，卻只能平常日揪團10人才能申請，希望開放假日參訪，因此特別於10月10日舉辦「中捷慶雙十－北屯機廠參訪活動」來滿足鐵道迷。
當天將辦理4場次，每場限額30人，僅受理個人報名，報名資格為18歲以上民眾。9月18日上午9時起至9月25日開放網路報名，活動詳情可上中捷公司官網查詢。
中捷公司表示，屬於管制區的北屯機廠未經申請不得進入，中捷開放團體申請參訪北屯機廠，今年1至8月累積辦理100場、3565人次，其中8成以上為高中以下學校及親子團，被譽為「隱藏版教學熱點」。
「中捷慶雙十」參訪行程將在捷運松竹站集合，讓民眾先認識車站設備、建築特色及乘車規定，再搭捷運前往北屯總站，藉由乘車體驗加深對北屯機廠導覽解說內容的理解，接著前往有「捷運大腦」之稱的行控中心，了解行控人員如何掌控列車及車站狀況；接下來可選擇到主維修廠，認識電聯車如何保養維修，或到1:1的車體模型，透過互動設施體驗各項安全設備。
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朱來順將於16日走馬上任，第一個考驗是928當日，Red Bull Showrun Taichung賽車展演的疏運工作。中捷公司今（13）日再宣布，因不斷收到上班族鐵道迷反映，很想參訪北屯機廠，卻只能平常日揪團10人才能申請，希望開放假日參訪，因此特別於10月10日舉辦「中捷慶雙十－北屯機廠參訪活動」來滿足鐵道迷。
當天將辦理4場次，每場限額30人，僅受理個人報名，報名資格為18歲以上民眾。9月18日上午9時起至9月25日開放網路報名，活動詳情可上中捷公司官網查詢。
中捷公司表示，屬於管制區的北屯機廠未經申請不得進入，中捷開放團體申請參訪北屯機廠，今年1至8月累積辦理100場、3565人次，其中8成以上為高中以下學校及親子團，被譽為「隱藏版教學熱點」。
「中捷慶雙十」參訪行程將在捷運松竹站集合，讓民眾先認識車站設備、建築特色及乘車規定，再搭捷運前往北屯總站，藉由乘車體驗加深對北屯機廠導覽解說內容的理解，接著前往有「捷運大腦」之稱的行控中心，了解行控人員如何掌控列車及車站狀況；接下來可選擇到主維修廠，認識電聯車如何保養維修，或到1:1的車體模型，透過互動設施體驗各項安全設備。