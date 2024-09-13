快搶票！周思齊引退賽超熱　大巨蛋跟五月天加持內野門票全部完售

周思齊引退賽爆紅！中信兄弟野手周思齊，在今年球季結束後球員生涯引退，預計在9月21日、22日台北大巨蛋舉行「The Last Together周思齊引退主題週」，目前傳出天團五月天將在中信兄弟球星周思齊引退賽登上臺北大巨蛋獻唱，因此大巨蛋內野票房今（13）日確定完售，只剩外野部分門票，而中信兄弟球團也樂觀其成，據了解，周思齊引退活動，預計將打破中職票房新紀錄，甚至挑戰4萬人進場的標竿。
大巨蛋效應驚人 中信兄弟周思齊面子大
周思齊的引退賽早在今年球季初就已經預告，不過確定售票日期跟時間才剛出，就引起球迷搶購，而近日因為大巨蛋五月天可能「攻蛋」事件曝光，也讓周思齊引退賽搶票熱潮再現。
根據目前中信兄弟售票網跟球團統計，內野門票幾乎都已經完售，只剩下外野的第二層看台，球迷要買要快，才不會錯過見證「五月天攻蛋」的時刻。
以目前規劃來看，五月天預計會在9月21日晚間賽後演出，並且現場演唱「頑固」等多首成名曲，希望五月天跟中信兄弟球迷都可以感受到周思齊引退的光榮時刻。
中職在大巨蛋例行賽，目前最多人數是8月3日富邦悍將對中信兄弟的34506人，這也是中職史上單場最多觀眾人數紀錄，但已確定會被周思齊兩天的引退活動打破。
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周思齊的引退賽早在今年球季初就已經預告，不過確定售票日期跟時間才剛出，就引起球迷搶購，而近日因為大巨蛋五月天可能「攻蛋」事件曝光，也讓周思齊引退賽搶票熱潮再現。
根據目前中信兄弟售票網跟球團統計，內野門票幾乎都已經完售，只剩下外野的第二層看台，球迷要買要快，才不會錯過見證「五月天攻蛋」的時刻。
以目前規劃來看，五月天預計會在9月21日晚間賽後演出，並且現場演唱「頑固」等多首成名曲，希望五月天跟中信兄弟球迷都可以感受到周思齊引退的光榮時刻。
中職在大巨蛋例行賽，目前最多人數是8月3日富邦悍將對中信兄弟的34506人，這也是中職史上單場最多觀眾人數紀錄，但已確定會被周思齊兩天的引退活動打破。