快搶票！周思齊引退賽超熱　大巨蛋跟五月天加持內野門票全部完售

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▲中職中信兄弟周思齊，將於9月21日、22日在台北大巨蛋引退，五月天可能上場演出。（圖／記者葉政勳攝）

周思齊引退賽爆紅！根據目前中信兄弟售票網跟球團統計，內野門票幾乎都已經完售，只剩下外野的第二層看台，球迷要買要快，才不會錯過見證「五月天攻蛋」的時刻。以目前規劃來看，五月天預計會在9月21日晚間賽後演出，並且現場演唱「頑固」等多首成名曲，希望五月天跟中信兄弟球迷都可以感受到周思齊引退的光榮時刻。