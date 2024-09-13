陳智菡曝柯文哲拒會客菜！避免遭疑特權　黃國昌：中秋沒心情烤肉

記者何哲欣／台北報導

▲陳智菡與黃國昌上節目談柯文哲案，認為柯文哲意志力驚人。（圖／翻攝自Yahoo TV一起看YouTube頻道）
▲陳智菡與黃國昌上節目談柯文哲案，認為柯文哲意志力驚人。（圖／翻攝自Yahoo TV一起看YouTube頻道）
民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見，民眾黨支持者深信柯文哲清白，但柯文哲放棄抗告，藉此凸顯司法不公。民眾黨立院黨團主任陳智菡還透露，柯文哲不願被質疑有特權，連會客菜都拒收不吃，讓人心疼。立院黨團總召黃國昌也說，下周二是中秋節，原本想辦烤肉大會，現在也沒心情了。

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陳智菡與黃國昌在網路節目《智會Z世代》對談討論柯文哲案。陳智菡說，柯文哲決定不抗告，因此也無法回家過中秋節，但柯文哲的意志力很堅強且驚人，甚至連會客菜都不要，避免遭質疑特權。

黃國昌說，柯文哲曾一度或無保請回，他跟柯文哲聊過後，也了解了柯文哲的心意跟決心，而他自己現在能做的，就是在立法院的工作岡位上更努力。至於中秋節，黃國昌說原本也有規劃要辦一些活動，但現在沒心情也覺得不適當。他說自己現在的工作量比以前更重，但民眾黨已經沒有其他選擇，只有團結一心並在自己的工作崗位上發揮最大戰力。

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