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東京商務飯店價格5年翻1.5倍！日本人出差只能時間換金錢

國際中心顏得智／綜合報導

▲受到日圓貶值影響，大批國際觀光客湧入日本，東京商務飯店價格5年飆漲1.5倍。（圖／美聯社／達志影像）
▲受到日圓貶值影響，大批國際觀光客湧入日本，東京商務飯店價格5年飆漲1.5倍。（圖／美聯社／達志影像）
日圓近年來持續貶值下探，也讓全球遊客爭相湧入日本旅遊，東京商務飯店的住宿費在疫情後卻持續飆升，比起5年前的平均價格高出1.5倍，也讓日本在地商務人士苦不堪言，只能用時間換取金錢。

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根據日本《讀賣新聞》報導，大量觀光客湧入日本，讓東京的商務飯店幾乎每天都擠滿外國遊客，東京商務飯店平均房價已上漲 1.5 倍。許多商務人士在出差時找不到公司規定的價格房型，被迫尋找遠離市中心的郊區飯店或膠囊旅館。

報導提到，東京新宿一家商務飯店格拉斯麗新宿飯店 （Hotel Gracery Shinjuku），每天都擠滿了外國遊客。平均住房率超過80%，平均住宿費比新冠肺炎疫情前增加約60％；而在東京其它的住宿設施，住房率也都在約60%。

報導指出，東京商務旅館價格不斷攀升，主要是因日圓貶值，導致訪日旅客增多，及當地勞動力短缺導致勞動成本飆升與物價上漲。

由東京和橫濱的商務酒店組成的東京酒店協會的數據顯示，約260家會員酒店的平均房價（上個月）為1萬6,556日圓。 2019年8月的價格為1萬804日元，5年來價格飆升了1.5倍。

根據東京和橫濱的商務酒店組成的東京酒店協會的數據顯示，約260家會員酒店在上個月的平均房價為1萬6556日圓（約新台幣3753元）。在 2019年8月時的價格為1萬804日圓（約新台幣2449元），預計5年來價格飆升了1.5倍。

日本民間研究機構三郎研究所2011年7月至8月曾進行一項調查，日本出差員工的平均住宿費用為每晚8606日圓（約新台幣1951元），但現已低於東京商務飯店的平均房價。

因此，若要前往東京出差，只能將飯店訂在遠離東京約1小時火車車程的近郊飯店；亦有部份企業不得不調漲出差的住宿費用，由每晚1萬日圓，調整至1萬3000日圓（約新台幣2947元）。

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