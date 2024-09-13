巷仔內／京華城案柯文哲被押　民眾黨隊友提油救火雪上加霜　

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民眾黨主席柯文哲近期身陷政治獻金假帳風波、京華城容積率弊案而焦頭爛額，本月5日更因京華城案遭北院裁定羈押禁見。當柯文哲官司纏身、遭部份特定媒體與民代猛打之際，即便柯文哲選擇擇勇敢面對司法，但身旁的隊友卻不斷提油救火，讓局勢雪上加霜。柯文哲捲入京華城弊案，8月31日遭檢方聲押禁見，民眾黨中央9月1日召開記者會聲援柯文哲，記者出身的發言人吳怡萱竟在記者節與記者火爆對嗆，「現在是怎麼樣」，令在場眾人與收看直播的觀眾傻眼。民眾黨中央黨部在3月媒體春酒時喊出，「今年目標是改善媒體關係」，但民眾黨發言人卻選在記者節嗆記者，把質疑聲音打成「敵人」，不僅格外諷刺，只會對民眾黨的輿論戰場更加不利。在柯文哲因京華城案被收押禁見後，柯的重要幕僚、民眾黨立院黨團主任陳智菡9日在臉書上發文，指稱林智堅時代通過新竹馬偕兒醫容積率從250%暴增到450%，比京華城560%到672%還高，並質疑「這些算不算林智堅圖利、獨厚馬偕的證據？」不過，立法院民進黨團拿出法院判決書揭示新竹馬偕兒醫沒有違法問題，打臉陳智菡。新竹市現為民眾黨執政縣市，代理市長邱臣遠對此緩頰，「我們在此澄清，新竹市政府非常重視兒童醫療的權益。」希望避免模糊市政焦點。柯文哲身邊最大「豬隊友」恐怕就是妻子陳佩琪，8月時被爆出以兒子人頭成立公司，由於陳佩琪身為公職醫師，依《公務員服務法》規定不得經營商業行為，之後臉書發文道歉表示，稱不知道這有違法疑慮，已托人撤銷公司。面對檢方不斷透過特定媒體放話，質疑多筆不明金流，陳佩琪昨日選擇直球對決接受媒體專訪，公布帳戶明細，共5大筆金流約新台幣1628萬元，強調他們家的錢都是正當清白的錢。針對先前的政黨補助款購置商辦爭議，陳佩琪公布相關帳戶明細指出，購置商辦財源皆為2024年柯文哲選舉補助款，當時分別匯入柯文哲在合作金庫、第一銀行、台北富邦銀行3個帳戶，並再以這3家銀行匯出金額購買商辦；陳佩琪說，當時透過住家附近的仲介公司帶去看商辦，跟外傳的財團老闆沒關係。雖然陳佩琪也透過民眾黨公布4300萬明細購置商辦明細，希望化解疑慮，但選戰並不是柯文哲一人在打，而是團隊作戰，若商辦一開始就公益信託或捐給民眾黨，如今就不會產生那麼多風波，柯文哲的人設也不會因此崩壞。