快訊／「魏瓔珞」吳謹言結婚了！老公是《延禧攻略》小2歲的他

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▲吳謹言、洪堯辦理結婚登記，姐弟戀修成正果，夫妻倆隔空傳情。（圖／吳謹言微博）

▲▼吳謹言（上圖）、洪堯在《延禧攻略》播出後便傳出祕密交往，雙方都沒有認愛。（圖／吳謹言、洪堯微博）

大陸女星吳謹言2018年以清宮劇《延禧攻略》「魏瓔珞」一角翻紅，後演出《皓鑭傳》、《墨雨雲間》等代表作，今年34歲的她今（13）日突然在微博分享「領證」（辦理結婚登記）的照片，宣布和小2歲、同演《延禧攻略》的演員洪堯結婚，喜訊迅速衝上熱搜冠軍。今天上午近12點，吳謹言上傳和洪堯在民政局拍攝的結婚照，以及兩人高舉結婚證書的照片，配文簡短報告：「今天領的！」並標記老公的帳號，洪堯則寫下：「今天結的！」呼應老婆，婚訊一出，「吳謹言洪堯結婚」、「洪堯是誰」關鍵字霸佔微博熱搜排行榜一、二名。據了解，洪堯入行已經9年，與吳謹言一起拍過《延禧攻略》、《皓鑭傳》，另有《正青春》、《若你安好便是晴天》、《驪歌行》等電視劇作品，也曾經以素人的身分上過配對戀綜《非常完美》，他在《延》劇飾演荒唐王爺「弘晝」，隔年和女主角吳謹言爆出緋聞，不過隨即被女方否認。2020年，大陸狗仔發文爆料吳謹言和洪堯同居，並附上照片佐證，吳謹言於凌晨1時50分回家，沒過多久，洪堯現身同一個停車場，隨即走進吳謹言的香閨，洪堯還被拍到隨手亂丟菸蒂，不過後來戀情不了了之，怎料，今天兩人丟出紅色炸彈，讓粉絲又驚又喜。