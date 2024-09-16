iPhone為何愈來愈無法推升股價？蘋概股能否續旺？分析師揭1關鍵

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蘋果新機發表會當日，市場反應冷淡，隔日卻吹起反攻號角，未來蘋概股表現能否續旺？分析師表示，「iPhone 16的預購狀況」是接下來很重要的觀察指標，若能創下歷史等待最久的iPhone，代表需求熱絡、供不應求，有望再次推升國內蘋果概念股的表現。此外，國內的蘋果供應鏈在近一兩年已經不太會因為新機發表，而有很明顯股價推升的走勢，分析師分析，是原因為「換機週期變長」。蘋果於台灣時間10日凌晨舉行的秋季發表會上，推出iPhone 16系列新機、Apple Watch Series 10，以及AirPods 4等產品，除此之外，蘋果執行長庫克（Tim Cook）更進一步公開萬眾矚目的「Apple Intelligence」入門功能，確定將從下個月（10月）開始隨iOS 18.1、iPadOS 18.1和macOS Sequoia 15.1一起推出，為蘋果正式加入手機AI賽局揭開序幕。今年的市場反應與過往蘋果新機發表時相比較為淡定，當日台股蘋概股多震盪走跌，不過隔日卻由大立光領頭反攻，萬旭及茂林-KY衝上漲停板。國內外分析師針對此次iPhone 16新機的預期銷售看法兩極，部分分析師認為，由於iPhone 16將搭載蘋果AI功能，故必定將掀起一波換機潮；也有分析師表示，蘋果AI首波功能晚於iPhone 16推出，可能會成為影響銷量的因素之一，再者，傳出iPhone 17將迎重大升級，市場多對其銷量抱有良好預期，且iPhone 16為蘋果AI第一支搭載的機種，能否立即到位充滿不確定性，因此現在選擇iPhone 16不如等明年的iPhone 17亮相。台經院資深產業分析師邱昰芳分析，今年iPhone的價格維持過往蘋果定價的標準，並未因蘋果AI而有明顯提高，故新機銷量預期仍可搭上換機週期，獲得有換機需求的消費者的青睞，但能否進入所謂的「超級週期」，仍待市場觀察，畢竟現在尚未有蘋果消費者能真正感受到蘋果AI在iPhone上帶來的體驗。她指出，iPhone 16新機將導入的首波AI功能事實上與市面的AI手機相近，包括文字摘要與圖片生成，後續蘋果在ios的升級或者日後與其他平台的合作是否有令人眼前為之一亮的表現，才是蘋果日後在AI賽局中致勝的關鍵。至於在蘋果概念股的佈局上，分析師翁偉捷表示，「iPhone 16的預購狀況」是接下來很重要的觀察指標，留意預購新機後要等待多長的時間。去年iPhone 15亮相後的首波預購平均要等15至17天，iPhone 15 Pro系列約是45至47天，若今年iPhone 16等待天數超越去年，創下歷史等待最久的iPhone，代表需求熱絡、供不應求，未來不排除有再追加的可能性，有望再次推升國內蘋果概念股的表現；但若等待期不到兩週，那不是備貨備太多，就是需求太低。他指出，蘋果手機對股價的貢獻愈來愈低，國內的蘋果供應鏈在近一兩年已經不太會因為新機發表，而有很明顯股價推升的走勢，主要原因是「換機週期變長」，這對供應鏈廠商來說本來就不見得是好事，蘋果在備貨時，困難度也會因此增加，在不清楚要備多少貨的情況下，因而降低蘋果新手機跟台廠供應鏈之間的關聯性。因此，相關族群的投資佈局仍要關注個別公司的產業需求與新興產業的發展，若市場看好AI手機、PC、NB換機潮，投資人即可進一步觀察電子零組件如PCB印刷電路板、被動元件等類股。