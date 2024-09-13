公園慢跑被水獺攻擊！大馬3人受傷送醫　全身多處撕咬傷

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▲水瀨通常沒有攻擊人的傾向，此案件實屬罕見。圖為水族館裡的小水獺們。（圖／Twitter：Sunshine_Aqua）

馬來西亞有3人遭10多隻水獺攻擊，全身多處撕咬傷，已被緊急送往醫院。相關單位介入表示，水瀨平時沒有攻擊人的傾向，突然攻擊人類實屬罕見，可能是因為覺得自己的領地受到外來者侵犯而發動攻擊。根據馬來西亞媒體《中國報》，這起罕見的水獺攻擊事件發生於11日早上的6點30分，地點位於沙巴亞庇的丹絨亞路首要公園（Perdana Park）。一名女子在公園晨跑時，突然遭遇一群水獺攻擊，導致全身多處被咬傷、抓傷，頭部和四肢也受傷流血。另外兩名民眾見狀上前幫助女子脫困時也遭波及，同樣被水獺攻擊至受傷。當時女子正在晨跑，突然遭遇約十隻水獺的攻擊。女子的頭部、身體和四肢都嚴重撕咬抓傷，她當場大聲呼救。幾名正在跑步的民眾聽到呼救聲後，迅速上前試圖驅趕水獺，沒想到被水獺反擊，共造成三人受傷。由於女子傷勢較重，民眾立即撥打電話求助，醫護人員隨後趕到現場，目前三名傷者都在當地醫院接受治療。沙巴野生動物保護局表示，這是當地首次接獲水獺攻擊人類的報告。他補充說，當局已派出工作人員到現場調查，以進一步了解這群水獺的來源及棲息地。「雖然水獺看起來無害，但若領地受到侵犯，會激怒牠們，進而引發水獺襲擊人類的事件。」