不二糕餅「蛋黃酥包蟑螂」事件吵翻天　台中食安處出手了

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排隊名店台中「不二糕餅」被網友爆料蛋黃酥內有蟑螂，店家和顧客在網路論戰，苦主昨天深夜發出9點聲明，表示發文初衷只是要大家注意食安，並沒要求賠償或涉及同業抹黑，店家則強調已走司法程序。台中市食安處今表示，已派員前往作業場所稽查，隨機抽查檢視蛋黃酥未發現異物或蟲體，作業區環境也沒發現病媒或其蹤跡。「不二糕餅」遭網友爆料蛋黃酥裡面包蟑螂，照片被指疑點重重，不二糕餅事後也發出聲明澄清，聲稱家人吃到蟑螂蛋黃酥的苦主，昨天深夜發出9點聲明，表示商品是朋友送的，可以提供卡號讓店家查詢，發文初衷只是要大家注意食安，並沒有要求賠償甚至有同業抹黑的意圖。業者則再度強調，這麼大的異物被完整包入蛋黃酥內的機率很低，並與蔡姓網友聯絡，想釐清真相。蔡姓網友卻發文指「店家說蛋黃酥中出現蟑螂的機率很低，但並不是0，只要不是0，都還是可能發生」，因此再度發出聲明，指「此個案發生機率為零」，並強調已走司法程序。台中市食安處今（13）日表示，已派員前往作業場所稽查，結果尚符規定，作業區環境未發現病媒或其蹤跡，另隨機抽查檢視蛋黃酥，亦未發現異物或蟲體，已輔導業者落實成品確認品質程序、實施有效病媒防治措施，後續將再無預警查核，把關食品安全衛生。