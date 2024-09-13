陳佩琪現金放保險箱　律師喊「不合常理」：慣用1招回應不明資金

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民眾黨主席柯文哲涉圖利京華城案遭羈押，有消息指出檢廉11日悄赴第一銀行數間分行調閱保險箱、保險室租用紀錄等追查，並搜出保險箱內有百萬現金。柯文哲太太陳佩琪則表示，檢廉查扣的2個保險箱都是她的，裡面裝有金飾、玉器外，還有各50萬的現金。對此，律師黃帝穎認為陳佩琪的辯詞不合常理，且還多次將不明資金推給小孩。黃帝穎12日在臉書發文表示，陳佩琪說保險箱內的錢是她放的，2個保險箱各放50萬，是為了給小孩及丈夫以備不時之需；但正常人理財，就算是不時之需，也會把錢放到銀行帳戶，才有利息收入。相反的，若放到保險箱，不僅沒有利息，一年還要繳交數千到數萬元不等的保險箱租金，可見陳佩琪的辯詞不合常理。黃帝穎續指，陳佩琪將不明資金推給小孩並非第一次，且有三大異常，一、逛1.2億元豪宅全推給小孩，柯文哲現金買4300萬商辦後，居然還買得起1.2億元豪宅，陳佩琪從未解釋資金來源，只拿小孩成家當藉口。二、數百萬現金ATM存款給小孩，京華城案關鍵期間，陳佩琪ATM將錢存到自己及3名子女的帳戶，前後共60次，總計約619萬，錢從哪來？未能逐筆合理解釋。三、保險箱百萬元推給小孩，百萬現金放保險箱沒利息，反而要繳租金，這不是正常理財，規避財產申報？財產來源不明？陳佩琪未解釋法律問題，答案竟然還是推給小孩。