香港羽球公開賽／王齊麟與邱相榤強壓中國強敵！二度挺進男雙4強

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▲王齊麟與新搭檔邱相榤在2024年香港公開賽，擊敗中國組合晉級。（圖／Badminton Photo）

王齊麟與邱相榤贏了！2024香港羽球公開賽，台灣男雙組合「麟榤配」王齊麟與邱相榤，「麟榤配」今天在8強賽交手同樣是新組合的中國周昊東與黃荻，過去周昊東與譚強搭檔，在日前的韓國羽球公開賽改與黃荻合拍，與「麟榤配」都還在磨合階段。王齊麟／邱相榤開賽面臨1：5落後，兩人努力追分，但多次追平卻未能超前，在16：16連丟4分，讓周昊東／黄荻握有4個局點機會，麟榤配退無可退之際反而越打越好並連得4分扳平，再來把握對手連續失誤，在第2個局點機會終於達標，成功後來居上。「麟榤配」在暫停後將比分追平，16：16的情況下，「麟榤配」連續4球的回球失誤，讓中國組合取得20:16的局點機會，不過台灣組合臨危不亂，在調整後連拿5分，不僅連續化解對方4個局點，還反倒取得領先，最後藉由周昊東的失誤，台灣組合後來居上，以23:21拿下首局。次局前段，雙方打得激烈，5:5平手時，由「麟榤配」打破平手僵局，並以11:9進入技術暫停，「麟榤配」以20：17率先取得賽末點，在多拍來回的過程中，邱相榤最後的回球幸運越過球網，台灣組合順利逆轉，以21:17拿下次局，「麟榤配」淘汰中國組合，晉級香港賽男雙4強。