3.2簽約不明、不受部長青睞　浮動風機示範計畫年底恐3度難產

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▲知情人士指出，當2030年用電需求擺在眼前，部長認為應優先考慮如期併網及成熟技術，滿足廠商用電需求，而不是成本難以滿足商業化的浮動風場（圖／台電）

經濟部2022年8月召開浮動式風場草案說明會，預告台灣離岸風電將進入浮動風機時代，但經過2年仍未公告計畫及費率。據悉，能源署雖然2月稱年底將公告，但因區塊開發第2階段（又稱3.2）簽約狀況不明，加上經濟部長郭智輝對浮動風機興趣不大，難以在年底公告。台灣早在2017年就投入離岸風電，吸引大量風電開發商來台，比其他亞洲國家搶得先機。隨著台灣鄰近可開發海域逐漸飽和，離岸風場開發就須前往水深60公尺海域；當進入如此水深，固定式風機開發成本及技術將大幅提昇，因此風電開發商多年前便希望台灣政府應盡早投入浮動風場，維持在亞洲領頭羊地位。全世界第1座浮動風場位於蘇格蘭亞伯丁外海、2017年商轉的「Hywind Scotland」風場，由挪威國家能源公司Equinor興建，裝置容量約30MW；最大浮動風場則為Hywind Tampen，裝置容量為 88 MW。許多亞洲離岸風電後起之秀也投入該技術，如南韓在2030年前計畫發展6GW的浮動式風機風場，目前「KF Wind」及「文武之風」兩風場合計將有約2.2GW。相較之下，能源局（2023年改為能源署）在2022年8月舉辦說明會，規劃在該年第4季公告浮動風場示範規劃，並在2026年完工併聯，讓許多廠商感到振奮，但能源局始終未在該年底公告計畫。再隔一年，能源署稱在2023年底公告計畫，但後來又考量到區塊開發第1階段（又稱3.1）剛簽訂行政契約，再加上3.2招標期間將至，公告浮動風場示範計畫承諾2度跳票。今年2月，能源署再度公布最新草案，示範案規模以浮台設置數量6至12座（裝置容量約90至180MW）為限，目標在2029年、2030年併網，目標在今年底公告。正當各界以為經濟部不可能連3年都跳票，又出現2大變數，恐讓年底公告計畫再難產。第一，離岸風電3.2選商今年7月出爐，預計11月簽訂行政契約，但市場上已經有傳聞有廠商不會簽約，或是希望延後簽約，世界貿易組織（WTO）針對台灣離岸風電國產化爭端解決，以及3.1得標廠商開發不如預期，都打亂風電計畫。能源署須優先處理上述亂流，以及後面的區塊開發第三階段（簡稱3.3）招商進度；處理順序沒有那麼高的浮動風場示範計畫，再度面臨往後擺命運。第二，郭智輝據悉對投入浮動風機計畫，態度有別於前經濟部長王美花，認為應該把資源及預算留給較成熟技術及計畫，而非尚未具有商轉潛力的浮動風場。知情人士表示，經濟部並不反對浮動風場，但2030年綠電需求就在眼前，而全球浮動風場都無法在成本及技術上達到商業化，回歸到將本求利，應採用有把握技術，讓風場如期併網。能源署則回應，有關浮動風機我們還要進一步跟部長報告，目原計劃有無需要調整或如何調整尚在討論中。聽聞再度延後，離岸風電開發商普遍坦言，3.1風場開發曖昧不明，再加上3.2行政契約今年內也難簽訂情況下，「預估至少會延後3個月起跳」，認為浮動風場示範計畫第3度跳票已有心理準備。開發商灰心地指出，看著台灣從離岸風電亞洲領頭羊，變浮動風場的尾隨者感到心灰意冷，認為台灣已錯過最佳示範時機，如今無法風場飽和問題，「說浮動風場胎死腹中也不為過。」而有開發商則較務實看待情況，建議政府接下來優先順序應為先解決3.1及3.2歧異，再提出浮動風場示範計畫，最後推出3.3招商，「若在3.3後才推出浮動風場示範計畫，就沒有太大意義，因為無法解決台灣風場飽和問題。」台亞風能受訪表示，浮動風場是目前離岸風力的前瞻技術，需要部分時間讓技術成熟及為社會大眾了解，理解政策調整狀況。而台亞目前旗下浮動式風場已通過環評，更有堅強的技術及其他方面合作夥伴，對台灣浮動風場也充滿信心，仍樂觀評估浮動示範案推進，努力讓浮動風場符合外界期待。貝富新能源（BlueFloat Energy）說明，浮動風場示範規劃是邁向商業化必經之路，規模較小的示範案及躉購費率，可在台灣獨特的自然環境和法規條件下，預先釐清各項議題，提早盤點本土供應鏈能量，更能有效加速後續商業化階段成本下；浮動式風電今年在英法等國標案都有重大進展，年底正是台灣推動浮動式風電的最佳時機，呼籲政府如期公告，加入全球發展陣容。對於浮動風場示範計畫若再推延是否打擊投資信心？貝富新能源強調，公司進入台灣市場近3年來一直默默耕耘，對台灣的投資信心依然不變，公司目標仍然是一步步實現浮動式技術在台的大規模商業化開發，支持台灣2035離岸風電裝置容量目標，因應企業綠電需求。