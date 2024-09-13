吳謹言結婚網狂問洪堯是誰！老闆于正祝「雙喜臨門」證實談7年了

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「魏瓔珞」吳謹言結婚了！老公是《延禧攻略》小2歲的洪堯。（圖／吳謹言微博）

▲吳謹言結婚，老闆于正貼文「雙喜臨門」讓人猜測懷孕了。（圖／翻攝微博）

▲吳謹言和洪堯祕戀，老闆于正證實7年了。（圖／翻攝微博）

▲吳謹言結婚，老闆于正祝福。（圖／翻攝微博）

大陸女星吳謹言2018年因戲劇《延禧攻略》魏瓔珞一角爆紅，近期與王星越主演復仇古裝劇《墨雨雲間》再次走紅，她今（13）日無預警宣布和演員洪堯結婚，並且大放閃「今天領的」，喜訊震撼網友，不少人狂問她老公洪堯是誰。而她的老闆于正則是證實「兩人交往7年了」，並且貼文「雙喜臨門」，讓人瘋猜她已經懷孕。吳謹言在《延禧攻略》和飾演王爺「弘晝」的洪堯是敵對立場，戲外卻是燃起愛火，兩人在2019年就傳出緋聞，有幾年吳謹言減少作品，還被傳同居備孕，當時老闆于正跳出來滅火，澄清是要充電再接戲，如今吳謹言再度走紅，卻在此時機點宣布結婚，讓人好奇是否懷孕。老闆于正在吳謹言官宣結婚後，送上祝福發文「良辰吉日，雙喜臨門，大吉大利，見者隨喜」，雙喜臨門一詞讓網友好奇發問：「雙喜？懷寶寶了嗎？」于正則回答：「陸虎也結婚啊，好朋友和藝人的婚禮在同一天對我而言不就是雙喜？」似乎是否認吳謹言懷孕消息。也有人發文：「你怎沒攔住她。」于正回答：「為啥要攔，女大當嫁。」于正之前曾出面否認吳謹言戀情，其實她和洪堯已經祕戀7年，于正證實：「鞋穿的合不合適只有腳知道，七年了，再多考驗也修成正果。」相當保護自家藝人隱私，對於她結婚一事祝福。