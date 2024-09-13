疫後旅宿業頹　陳世凱揭「缺工、住房率」問題：已跨部會協調方案

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新冠肺炎（COVID-19）疫後景氣回溫，連帶復甦觀光業，不過交通部長陳世凱今（13）日坦言，國內旅宿業出現逐漸衰退的狀況，除了住房率，關鍵在於缺工，已與觀光署、勞動部協調補救方案，包括振興國旅吸引國外遊客來到台灣觀光，以及僑外生投入旅宿業工作，也會持續衝刺今年1000萬國際旅客的目標，包括辦理活動、邀請明星擔任代言人等措施。陳世凱今日在高速公路局視察中秋節國道交通疏運情形，會後接受媒體聯訪表示，新冠肺炎（COVID-19）疫後國內旅宿業有逐漸衰退的狀況，除了住房率之外，還有一個關鍵的缺工的問題，在這部分交通部已與觀光署協調一些補救方案，包括振興國內旅游，同時希望國外的旅客能夠多來台灣觀光，其次針對缺工也是持續協商勞動部，目前爭取僑外生投入旅宿業工作緩解困境，「我們希望台灣的旅宿業可以越來越好、繼續努力，我想前線的同仁，大家都很努力在衝这個目標。」針對今年1000萬國際旅客是否有望達標？陳世凱指出，最近致力國外的宣傳活動，包括前一陣子他有參加的環法自行車挑戰賽記者會，目的是要爭取各國更多的自行車好手來到日月潭，除了提振台灣的觀光的能見度之外，也有邀請很多國外的明星擔任亞洲地區的推銷代言人，包括super junior的圭賢等藝人，未來希望在此方面繼續努力，也要觀光署所有的同仁更多的鼓勵與打氣。