戴資穎因傷退賽印尼小將有感而發！坦言：有發現她狀態沒達到100%

超級500系列香港羽球公開賽，台灣一姐戴資穎昨（12）日在16強戰上碰頭印尼小將Putri Kusuma Wardani，未料此戰開賽沒多久，小戴就因為傷勢關係影響到競技狀態，最終只能無奈宣布退賽，本屆香港公開賽確定止步16強。而取得8強門票的Wardani賽後受訪時，談到戴資穎的狀況，她則顯得有些心疼，並表示：「看得出來她（戴資穎）的狀態，還沒有恢復到100%。」
上周台北公開賽2人就碰頭 激戰三盤後Wardani險勝
戴資穎與Putri Kusuma Wardani上週在台北公開賽上就曾碰頭，當時雙方在8強賽交手，小戴最終以21：18、16：21、22：24遺憾落敗，無緣在家鄉父老面前拿到冠軍；而本週香港公開賽2人則是再度狹路相逢，只可惜戴資穎此戰最終受到腳傷困擾，無法繼續在場上拼搏，首局進行至2：6落後時就宣布退賽。
Wardani賽後受訪坦言 看得出小戴狀態沒完全恢復
而晉級到8強賽的Putri Kusuma Wardani，賽後則接受印尼當地媒體訪問，她也談到對手戴資穎的狀態，Wardani坦言，「其實自從上週的台北公開賽以來，我就發現戴資穎的狀態還沒有達到100%。這場比賽也看得出她身體還有些不適，但我不知道她會退賽。」
Putri Kusuma Wardani也表示，雖然自己因此獲得晉級資格，但這肯定不是2人所期望見到的比賽，「我希望戴資穎的傷勢狀況不嚴重，能夠盡快康復，我在此也向戴資穎選手送上最誠摯的祝福。」
而戴資穎昨日深夜也在個人社群平台上，發布限時動態透露心聲，她寫下:「其實有點不知道該不該堅持下去...但真的謝謝大家給我的鼓勵，謝謝你們選擇支持我。雖然這一年來一直很煎熬，但也沒辦法呈現我想要的，但這就是運動的現實，終究有這麼一天…。」
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戴資穎與Putri Kusuma Wardani上週在台北公開賽上就曾碰頭，當時雙方在8強賽交手，小戴最終以21：18、16：21、22：24遺憾落敗，無緣在家鄉父老面前拿到冠軍；而本週香港公開賽2人則是再度狹路相逢，只可惜戴資穎此戰最終受到腳傷困擾，無法繼續在場上拼搏，首局進行至2：6落後時就宣布退賽。
Wardani賽後受訪坦言 看得出小戴狀態沒完全恢復
而晉級到8強賽的Putri Kusuma Wardani，賽後則接受印尼當地媒體訪問，她也談到對手戴資穎的狀態，Wardani坦言，「其實自從上週的台北公開賽以來，我就發現戴資穎的狀態還沒有達到100%。這場比賽也看得出她身體還有些不適，但我不知道她會退賽。」
Putri Kusuma Wardani也表示，雖然自己因此獲得晉級資格，但這肯定不是2人所期望見到的比賽，「我希望戴資穎的傷勢狀況不嚴重，能夠盡快康復，我在此也向戴資穎選手送上最誠摯的祝福。」
而戴資穎昨日深夜也在個人社群平台上，發布限時動態透露心聲，她寫下:「其實有點不知道該不該堅持下去...但真的謝謝大家給我的鼓勵，謝謝你們選擇支持我。雖然這一年來一直很煎熬，但也沒辦法呈現我想要的，但這就是運動的現實，終究有這麼一天…。」