戴資穎因傷退賽印尼小將有感而發！坦言：有發現她狀態沒達到100%

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▲台灣羽球一姐戴資穎，昨日在個人社群平台透露心聲，直言這一年來飽受傷勢影響的煎熬，但仍舊相當感謝大家的支持。（圖／圖取自戴資穎IG）

▲上週的台北羽球公開賽女單8強戰，戴資穎最終在與對手激戰三盤之後，仍不敵印尼選手P·K·瓦爾達尼。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.06）

超級500系列香港羽球公開賽，台灣一姐戴資穎昨（12）日在16強戰上碰頭印尼小將Putri Kusuma Wardani，未料此戰開賽沒多久，小戴就因為傷勢關係影響到競技狀態，最終只能無奈宣布退賽，本屆香港公開賽確定止步16強。戴資穎與Putri Kusuma Wardani上週在台北公開賽上就曾碰頭，當時雙方在8強賽交手，小戴最終以21：18、16：21、22：24遺憾落敗，無緣在家鄉父老面前拿到冠軍；而晉級到8強賽的Putri Kusuma Wardani，賽後則接受印尼當地媒體訪問，她也談到對手戴資穎的狀態，Wardani坦言，「這場比賽也看得出她身體還有些不適，但我不知道她會退賽。」Putri Kusuma Wardani也表示，雖然自己因此獲得晉級資格，但這肯定不是2人所期望見到的比賽，「而戴資穎昨日深夜也在個人社群平台上，發布限時動態透露心聲，她寫下:「其實有點不知道該不該堅持下去...但真的謝謝大家給我的鼓勵，謝謝你們選擇支持我。