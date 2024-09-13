2024WTT澳門冠軍賽13日戰況！林昀儒出賽　賽程及轉播資訊一次看

2024WTT桌球聯盟澳門冠軍賽今（13）日舉行單打8強賽事，台灣好手鄭怡靜、「小林同學」林昀儒、「柚子同學」高承睿等都將出賽，鄭怡靜對手為中國好手王曼昱，林昀儒將出戰中國男單好手林詩棟，高承睿出戰瑞典「六角戰士」莫雷加德，相關桌球賽程與轉播等資訊，《NOWnews今日新聞》也整理給讀者。
這是奧運後第一次WTT大型賽事，男子單打，中國球王王楚欽與林詩棟分別對戰韓國趙大成及林昀儒，而中國好手梁靖崑將對德國邱黨，高承睿則遇上瑞典「六角戰士」特魯斯‧莫雷加德。
女子單打部分，中國女將王藝迪與陳幸同分別對日本木原美悠及張本美和，而中國孫穎莎與王曼昱分別對韓國朱千曦及台灣球后鄭怡靜。
WTT桌球聯盟澳門冠軍賽9月13日男、女子單打賽程：
WTT澳門冠軍賽8強台灣球員賽程表：
9/13（五）
女單賽事：
時間 12:30 鄭怡靜 出戰 王曼昱
男單賽事：
時間 13:05 林昀儒 出戰 林詩棟
19:05 高承睿 出戰 莫雷加德
WTT澳門冠軍賽轉播資訊：
電視轉播：
中華電信MOD 、愛爾達體育2台
網路平台
Hami Video、愛爾達電視
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女子單打部分，中國女將王藝迪與陳幸同分別對日本木原美悠及張本美和，而中國孫穎莎與王曼昱分別對韓國朱千曦及台灣球后鄭怡靜。
WTT桌球聯盟澳門冠軍賽9月13日男、女子單打賽程：
| 項目
| 參賽球手
| 男子單打
| 林詩棟（中國） — 林昀儒（中華台北）
| 邱黨（德國） — 梁靖崑（中國）
| 特魯斯‧莫雷加德（瑞典） — 高承睿（中華台北）
| 王楚欽（中國） — 趙大成（韓國）
| 女子單打
| 鄭怡靜（中華台北） — 王曼昱（中國）
| 木原美悠（日本） — 王藝迪（中國）
| 陳幸同（中國） — 張本美和（日本）
| 孫穎莎（中國） — 朱千曦（韓國）
9/13（五）
女單賽事：
時間 12:30 鄭怡靜 出戰 王曼昱
男單賽事：
時間 13:05 林昀儒 出戰 林詩棟
19:05 高承睿 出戰 莫雷加德
WTT澳門冠軍賽轉播資訊：
電視轉播：
中華電信MOD 、愛爾達體育2台
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