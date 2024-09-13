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2024WTT澳門冠軍賽13日戰況！林昀儒出賽　賽程及轉播資訊一次看

記者吳政紘/綜合報導

▲2024WTT桌球聯盟澳門冠軍賽今（13）日舉行單打8強賽事，台灣好手鄭怡靜、「小林同學」林昀儒、「柚子同學」高承睿等都將出賽。（圖／AP美聯社）
▲2024WTT桌球聯盟澳門冠軍賽今（13）日舉行單打8強賽事，台灣好手鄭怡靜、「小林同學」林昀儒、「柚子同學」高承睿等都將出賽。（圖／AP美聯社）
2024WTT桌球聯盟澳門冠軍賽今（13）日舉行單打8強賽事，台灣好手鄭怡靜、「小林同學」林昀儒、「柚子同學」高承睿等都將出賽，鄭怡靜對手為中國好手王曼昱，林昀儒將出戰中國男單好手林詩棟，高承睿出戰瑞典「六角戰士」莫雷加德，相關桌球賽程與轉播等資訊，《NOWnews今日新聞》也整理給讀者。

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這是奧運後第一次WTT大型賽事，男子單打，中國球王王楚欽與林詩棟分別對戰韓國趙大成及林昀儒，而中國好手梁靖崑將對德國邱黨，高承睿則遇上瑞典「六角戰士」特魯斯‧莫雷加德。

女子單打部分，中國女將王藝迪與陳幸同分別對日本木原美悠及張本美和，而中國孫穎莎與王曼昱分別對韓國朱千曦及台灣球后鄭怡靜。

WTT桌球聯盟澳門冠軍賽9月13日男、女子單打賽程：

項目

 參賽球手
男子單打

 林詩棟（中國） — 林昀儒（中華台北）
邱黨（德國） — 梁靖崑（中國）
特魯斯‧莫雷加德（瑞典） — 高承睿（中華台北）
王楚欽（中國） — 趙大成（韓國）
女子單打

 鄭怡靜（中華台北） — 王曼昱（中國）
木原美悠（日本） — 王藝迪（中國）
陳幸同（中國） — 張本美和（日本）
孫穎莎（中國） — 朱千曦（韓國）
WTT澳門冠軍賽8強台灣球員賽程表：

9/13（五）

女單賽事：

時間 12:30 鄭怡靜 出戰 王曼昱

男單賽事：

時間 13:05 林昀儒 出戰 林詩棟

        19:05 高承睿 出戰 莫雷加德

WTT澳門冠軍賽轉播資訊：

電視轉播：

中華電信MOD 、愛爾達體育2台

網路平台

Hami Video愛爾達電視

▲巴黎奧運桌球女子團體賽，中華女團8強碰上強敵中國，第一點雙打陳思羽、簡彤娟，以及第二點女單鄭怡靜都遭直落三敗陣。（圖／中華奧會提供）
▲台灣女將鄭怡靜出賽WTT澳門冠軍賽。（圖／中華奧會提供）
▲林昀儒澳門冠軍賽首戰對上丹麥一哥Jonathan Groth，三局都以11:8拿下，直落三晉級16強。（圖／美聯社／達志影像）
▲林昀儒澳門冠軍賽首戰對上丹麥一哥Jonathan Groth，三局都以11:8拿下，直落三晉級16強。（圖／美聯社／達志影像）

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