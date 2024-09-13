S.H.E合體慶23週年！3人昔日情史大盤點　Selina超轟烈Ella最甜蜜

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▲Selina（任家萱）過去曾與圈內男藝人，包括小豬羅志祥、王力宏以及黃子佼等傳出緋聞。（圖／Selina IG）

▲Ella與老公賴斯翔結婚12年，育有1子「勁寶」，夫妻婚後生活甜蜜。（圖／記者朱永強攝）

▲Hebe憑著仙氣十足的外貌和精湛的歌喉，獲得大批粉絲支持與喜愛，不過感情世界十分神秘。（圖／田馥甄臉書）

▲S.H.E慶成軍23年，3人抱著Selina 兒子「小腰果」合體。（圖／Selina IG）

女子天團S.H.E由Selina（任家萱）、Hebe（田馥甄）和Ella（陳嘉樺）組成，出道至今23年，仍有大批死忠粉絲追隨。近日Selina曬出3人合體一起為兒子「小腰果」慶祝1周歲的照片，貼文曝光後引來眾多鐵粉敲碗：「等妳們再開唱！」而回顧S.H.E成員們的過往情史、曖昧事蹟，3人各自有不同的故事及發展，不過皆是在愛情中碰撞，再得到幸福和或放手釋懷。Selina（任家萱）自出道以來，就不乏對象追求，2005年和羅志祥傳出緋聞，當時男方多次被拍到進出Selina住處、2人戴相同戒指及Selina陪羅志祥打球等戀愛跡象。2006年傳出Selina和黃子佼過從甚密，讓羅志祥醋勁大發導致2人分手，後來Selina更陸續和王力宏、陶喆有過短暫緋聞。2010年Selina拍戲時遭火吻造成嚴重灼傷，當年律師未婚夫張承中在她身旁不離不棄，2人於2011年結婚，不過這段婚姻僅維持短短5年，2016年Selina與張承中閃電離婚，消息震驚演藝圈。2022年初，Selina與小7歲的圈外男友「小徐」大方認愛，並在去年（2023）7月誕下兒子「小腰果」。Ella（陳嘉樺）過去曾與男星吳尊、陳楚河及陳熙傳出緋聞，堪稱「戀愛發電機」。其中與金融圈貴公子趙士懿的戀情最廣為人知，2人低調交往1年多，還一度論及婚嫁，不料男方到外地出差時，被拍到深夜帶辣妹直奔賓館，消息曝光後2人戀情也無疾而終。2012年Ella和馬來西籍老公賴斯翔結婚，並順利產下兒子「勁寶」，夫妻倆婚後生活甜蜜，更不時在社群平台上發文放閃，一家3口超級幸福。感情世界神秘的Hebe（田馥甄），相對團內2位成員，鮮少傳出緋聞。不過卻多次傳出和女助理關係過從甚密。日前Hebe推出的單曲《懸日》描寫女女戀情，由於專輯介紹文字以「妳」形容該前任，立即引起粉絲們猜測Hebe是否便是故事主角，她的性向經常成為外界討論的話題。