王子揭「棒棒堂合約鬧翻」內幕！破冰合體最大功臣是阿緯

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▲王子談棒棒堂即將合體，6棒都有共識想要盡力做好一切。（圖／記者林奕如攝影）

王子（邱勝翊）今（13）日出席OWNDAYS眼鏡品牌活動，前陣子爆出棒棒堂將要在實境節目合體，他坦言，大家一直都在討論內容，唯一可以確定的是9月底自己有舞台劇《難言之隱》，所以沒有檔期，被眾人虧團員中王子時間最難喬，他直呼：「不是我，阿緯他現在也很忙。」王子之前上節目揭棒棒堂不合內幕，是因為合約問題關係才鬧僵，他也再次強調，沒有不合，之前要分開有一點尷尬，過了這麼久，大家之後一起吃飯開會也沒事。至於能夠合體最大功臣，王子說：「最大功臣是阿緯，大家的想法是過了這麼久，如果有機會一起吃飯，是滿不錯的事情，所以每月有機會就碰面，我有時間就會去，約吃飯沒壓力，開彼此之前玩笑，慢慢感情增溫，互虧當初不成熟，成為茶餘飯後笑話。」6棒都有共識要合體，之前是團體決定事情可以多數決，不過現在都是獨立個體，所以會尊重每個人的選擇，「每人的意見都是成與不成的關鍵，達到統整不是這麼容易，這件事情想很久，大家都想做好，不想辜負曾經支持歌迷的期待，也不想搞砸，Energy合體成功，這麼好的成績例子在前面，希望盡力做好一切。」棒棒堂將在實境節目先合體，是否有機會開演唱會？王子笑虧今年成團18年，可能練個2年再開唱，因為舞蹈這個東西，生疏就是生疏了，威廉在體力上比較有壓力，「還是我們5個人跳舞，他一個人主持。」被說威廉可以跳舞，王子吐槽：「他唱歌也不太行。」金鐘獎入圍名單日前曝光，王子前緋聞女友郭雪芙入圍戲劇節目最佳女主角，是否傳訊恭喜？他說：「滿多好友都有入圍，都有恭喜。」尤其他有參與《未來少女》選秀節目，站在前輩角度恭喜，「少女們表演很棒，還有一團在南韓出道很棒。」