MOJOIN攜手漫畫家茜Cian！《食寶動物園》夜市經典小吃變療癒動物

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▲在《食寶動物園》條漫作者茜Cian的幻想中，烹飪器材都變成食寶們居住的園區。（圖／MOJOIN提供）

▲在漫畫《食寶動物園》中，剛出籠的玉兔包是向人類撒嬌的粉嫩兔子。（圖／MOJOIN提供）

▲如果小看剛出爐的「食物寶貝」小籠包，他會向你噴熱湯汁攻擊。（圖／MOJOIN提供）

▲兩位主角身為飼育員，負責照顧食物寶貝並為大小朋友導覽園區。（圖／MOJOIN提供）

橘子集團旗下漫畫小說平台MOJOIN，推出以台灣美食為主題的網路條漫《食寶動物園》，聯手曾以食物奇幻漫畫《台灣特有種》知名的作者「茜Cian」，再次打造出將食物擬獸化的可愛動物園！茜Cian化食慾為創造力，將小籠包、大腸包小腸、狀元糕等小吃變成玲瓏可愛的「食物寶貝」，主角擔任食寶飼育員，將療癒迷人的食寶們呈現於讀者眼前。《食寶動物園》以雙週更形式週三上午11點於MOJOIN平台療癒上線。《食寶動物園》故事講述由D博士創立的動物園裡，住著有膨鬆飯毛的大腸包小腸、會噴湯汁的小籠包和小朋友最喜歡的玉兔饅頭、蘋果糖等「食物寶貝」們，無奈博士在園區開幕前夕腰傷住院，兩個互不對盤的食寶飼育員休葛與剛必須一肩扛起開幕責任，帶領讀者一步步認識食寶。與過往作品截然不同，漫畫家「茜Cian」本次架構出全新的奇幻世界觀，將故事舞台縮小集中在動物園之中，期待讀者帶著「入園」的心情，探索這個奇幻世界和有著食物外型的新品種生物。而茜Cian在各話逐步揭曉關於博士的線索，也成為眾讀者留言敲碗的神秘設定。《食寶動物園》條漫作者茜Cian熱愛台灣美食、逛夜市吃小吃，茜Cian經常看著食物就沉浸於幻想世界中：剛出籠的玉兔包是撒嬌兔子、架子上的麵包是一群一群的小倉鼠......茜Cian運用自身繪畫風格，將各種奇思異想、食物既有外型和配料，設計成食寶的動物特徵，例如：大腸包小腸的飼料是小黃瓜、饅頭食寶的膨鬆身軀吸引小朋友們擁抱玩耍，而食寶飼育員只要拿鐵夾「喀喀」夾兩下，就能召喚麵包食寶們集合。有趣的分鏡推演，搭配可愛的角色設定，讓讀者手一滑就停不下來。《食寶動物園》於MOJOIN熱烈連載中，作者茜Cian笑稱在設計食寶的過程中，整個腦袋都是該食物的想像，害他忍不住在連載期間狂嗑美食，至今仍為此所苦，算是另類的職業傷害，由此可見食寶本身極大魅力！期待讀者能夠好好「品嚐」該部作品，擁抱台灣小吃誘惑。茜Cian更主動透露，受全世界歡迎的的珍珠奶茶，也即將在條漫後期話數以神秘食寶的姿態現身，歡迎大家準時追更！本作充滿可愛療癒氣息，提到閱讀這部條漫的最佳方式，茜Cian推薦大家食寶們可拍打、可餵食，可以邊滑條漫，邊吃相同的食物回味，歡迎讀者們光臨《食寶動物園》！