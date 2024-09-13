黃偉哲國道車禍　所幸車內人員均安

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃偉哲坐車昨晚在高速公路撞到百公斤工具箱，所幸車內人員均平安。（圖／第四公路警察大隊大隊提供）

台南市長黃偉哲昨晚跑完台南市區公務行程，正要返回新營市長官邸，途徑行經國道1號北上293.5公里下營戰備跑道時，座車疑似撞擊到100多公斤掉落的工具箱，當時車速110公里，猛力撞擊後，造成車頭整個內凹，所幸連同司機、隨扈3人都均安。南市府發言人田玲瑚今(13)日表示: 市長座車昨日晚間於高速公路正常行駛過程當中，遇到前方貨車掉落大車板架的工具箱，因閃躲不及，導致座車受損，所幸車上所有乘客皆平安。針對國道高速公路12日21時05分國道1號北向293.5公里（臺南新營路段）事故案，初步研判，不明車輛掉落鐵盒於車道，致後方3部小客車及1部聯結車撞擊該掉落物而肇事，現場無人受傷。全案現場未發現掉落鐵盒之車輛，後續將調閱沿線監控影像查處偵辦。國道第四大隊呼籲用路人，車輛載運應穩妥，避免飛散掉落而危害自身及其他用路人之安全，違者可依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款之規定開罰，於高速公路處汽車駕駛人新臺幣1萬2,000元至1萬8,000元罰鍰，若因而肇事致人傷亡，亦將吊扣或吊銷駕照。