北市警喝花酒爆鬥毆！30歲分隊長怒打50歲小隊長　2人各1大過處分

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北市警爆鬥毆！本月初，北市中正二分局分隊長、中山分局小隊長，於餐敘之後前往林森北路某酒店續攤，未料席間，張姓分隊長與彭姓小隊長疑酒醉爆發口角，當場在包廂內發生鬥毆，張姓分隊長手部骨折，雙方最後不歡而散。事件爆發後，督察室立刻進行調查，認為2人涉足不正當場所又滋事，分別處分張、彭2人各一大過。據了解，今年9月初，中正二分局偵查隊30歲張姓分隊長、中山分局偵查隊50歲彭姓小隊長，受邀前往餐敘，結束後，2人轉往林森北路某酒店續攤，未料雙方疑似因酒醉爆發口角，張姓分隊長徒手毆打彭姓小隊長，導致手部骨折，最終不歡而散。事件爆發後，中正二分局、中山分局督察組介入調查，釐清張姓分隊長動手毆打彭姓小隊長，彭姓小隊長並未還手。張姓分隊長供稱，當時酒喝太多記憶斷片，不清楚當時狀況，不過因2人涉足有女陪侍的場所，且又發生鬥毆滋事，有損警界形象，北市警局因此祭出處分，分別記2人一大過處分，並調非主管職務。