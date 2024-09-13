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台鐵票價調漲案遭退回要求補件　董座：預計10月再提案討論

記者魏妤庭／台北報導

▲台鐵票價調漲方案遭董事會退回要求補充資料，台鐵公司董事長杜微今（13）日表示，10月會再提董事會討論。（圖／記者許若茵攝）
▲台鐵票價調漲方案遭董事會退回要求補充資料，台鐵公司董事長杜微今（13）日表示，10月會再提董事會討論。（圖／記者許若茵攝）
台鐵公司9/10召開董事會首次審議票價調漲方案，但遭到董事會退回要求補充資料，對此，台鐵公司董事長杜微今（13）日表示，補正資料後，10月會再提董事會討論，通過後可送交通部費率審議委員會審議。

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已有29年未調整票價的台鐵，9/10召開董事會討論合理報酬率3%、4%、5%等票價調漲3方案，調漲幅度依序為35.62%、40.41%、44.52%。若用3%報酬率方案來算，票價基本費率從每人每公里1.46元漲到1.98元，其中台鐵區間車費率每人每公里可調至1.98元、漲幅35.62％。

以現行板橋到台北自強號為例，將從23元調漲至31元。長程則是採取遞遠遞減降低漲幅，如北高自強號票價將會落在900多元左右。不過，票價調漲方案遭董事會退回，並要求修正補充資料，主要是無法說服民眾，預計於下次董事會再議。

杜微今日出席鐵道觀光郵票發行記者會時受訪表示，有關台鐵票價合理化方案，9/10台鐵公司提到董事會討論，出席董事會認為票價分析有若干數據或資料不足，外界對票價期待也有落差，因此，董事會將票價合理化方案退回公司經理部門，待後續修正後，預計10月董事會再提出票價案，若董事會通過，再提交通部審議委員會審議。

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