誤會了！學生睡走廊抗議熱食部「買嘸午餐」　成功高中：尊重訴求

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▲成功高中聲明還原事情原委。（圖／成功高中提供）

▲成功高中班級代表聯席會聲明指出，已與家長會、學校達成共識，維持12時30分至下午1時的熱食部與合作社的正常販賣，保持原有彈性。（圖／翻攝自「整個很成功高中」臉書）

台北市立成功高級中學熱食部廠商，週一（9日）由於不讓學生中午買午餐，導致有人除了仿照諸葛亮的《前出師表》改寫《前出食表》表達不滿，還有人則直接躺在校長室門口午休以示抗議。成功高中聲明澄清「一切純屬誤會」。校方人員今（13）日接受《NOWnews今日新聞》記者電訪表示，學校基於校園安全與讓學生準時用餐等考量，希望盡早買完午餐進入教室午休，事後也能尊重該生的想法與訴求。回顧此事，成功高中熱食部廠商公告，中午12時30分至下午1時禁止買午餐，引起許多校內學生不滿，其中臉書粉絲專頁「整個很成功高中」，先是貼出一張Instagram限時動態的截圖，可以看到學生仿照諸葛亮的《前出師表》自創《前出食表》，文中寫下「臣本布衣，筆耕於成功高中，久居學海，苟全性命於北模之中，無以報校。然今聞，中午時分，校內熱食部忽然關閉，學生無處覓食，精神困頓，窘迫異常而不利於學業。臣深感憂慮，特作此表，望校長垂簾學子，復開熱食部之門，使學生得以食飽而學有所成」等內容表達不滿。之後臉書粉絲專頁「整個很成功高中」刊登一張照片，可以看到一名同學頭墊枕頭，大剌剌躺在校長室門口午睡以示抗議，附帶的貼文則是寫下「好帥，2024年，成功猴園的午餐革命。為了守護12:30的午餐自由，有人寫《前出食表》，有人直接到校長室門口開睡抗議」，引發外界熱議。成功高中聲明回應事件原委，原來學校希望學生中午12時30分前可以買完午餐進入教室午休，但因學校與廠商間溝通產生誤解，造成9月6日當天有少部分學生12時30分至下午1時無法購餐，不過學校9月9日已在上午的防災演練的場合，向全校師生公開說明此事在。成功高中指出，網傳張照片是在9月9日中午有名學生躺在校長室門口外走廊，據了解是因該生當天上午沒有到校參與防災演練，以致未能瞭解學校公開說明的內容，但該生仍想表達自己的想法，校方充分尊重該生表達想法的訴求，不過學校已於9月 10日晚間偕同學生會、家長會開會討論，會後針對此事發出共同聲明，表示「一切純屬誤會，全校親師生皆充分知悉本事件始末及原委」。成功高中班級代表聯席會也以聲明提到，經與學校了解目前學校相關規定，皆未由於新的團隊上任有所改變，呼籲學生不必擔心，而且校方目的本於加強校園安全管理，若在相關過程中使師生有所誤解，盼與學生透過良性溝通方式，理性討論解決問題。成功高中班級代表聯席會說明，已與家長會、學校達成共識，包括維持12時30分至下午1時的熱食部與合作社的正常販賣，保持原有彈性，但仍希望學生保持安靜，以免干擾其他學生，校長、行政團隊對於9月6日中午未能購得餐食的學生表達深致歉意。校方人員表示，學校當初基於校園安全的考量，教師有時在教室發現，學生因為練社團、打球忽略中午買飯用餐的時間，就會出現12時30分才去熱食部買午餐的情況，多數學生知道已到午休時間趕快進入教室，不過學校仍有無法顧及、掌握少數學生行蹤，所以才會希望，學生12時30分前買完餐，「但是熱食部可能誤以為說12點半後就不能再買午餐，這個部分校方在9月9日星期一的校園防災演練就有提到相關事項。」校方人員指出，有在兼課的他，事後詢問任教班級的學生，有無聽到防災演練當天學校宣布的事項？其實也有一些學生反映，可能由於當時的廣播聲沒有那麼清楚，所以有些人其實沒有聽到，「我們尊重每個孩子的想法，他也沒有其他的不當的行為，只是因為這個畫面剛好有被同學拍下，導致大家有了其他想像的空間。」