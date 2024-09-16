跟著悟空遊中國！「猴經濟」帶動山西觀旅　各地政府也忙蹭熱度

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中國國產3A遊戲《黑神話：悟空》帶動「猴經濟」，不僅短短幾天線上就賣破千萬套，線下帶動的觀光行程更成為今年夏天中國遊客最愛朝聖打卡的主題，除了取景最多的山西外，其餘與遊戲有關的取景地所在地方政府也紛紛「認領」自家景點，就連「西遊記」作者家鄉、改編電視劇等相關的地方政府也絞盡腦汁趕緊發文搶熱度，就怕沒跟上這波猴經濟。《黑神話：悟空》以中國神話小說《西遊記》為藍本創作，由主創人員實景掃描製作，在中國全境36個景點取景，除了在古蹟文物眾多的山西取景27處外，還包括四川的安岳茗山寺、重慶的大足石刻、杭州的靈隱寺、麗水的時思寺等地，而這些省市文化旅遊部門也在遊戲上線後搶熱度「認領」自家觀光景區。《澎湃新聞》盤點各地方政府發表消息指出，遊戲當中的「大足石刻」被重慶當局認領，重慶市文化和旅遊發展委員會稱包含大足石刻的千手觀音、寶頂山西方淨土變等造像均是遊戲中的重慶元素，還一一點出遊戲畫面當中的場景「出自大足石刻寶頂山西方淨土變，做出了佛像的神態完美復刻」、「老者下跪參拜的金像，就是舉世聞名的大足石刻寶頂山千手觀音造像」。天津市文旅局則「認領」了天津薊州的獨樂寺，以官方宣傳片當中場景解釋，打鬥場景原型是西遊記原著中的亢金龍，遠景處的建築原型則是千年古剎天津薊州獨樂寺，「它是中國僅存的三大遼代寺院之一，也是現存最古老的木結構建築之一」。此外，遊戲場景當中的時思寺來自麗水市景寧畬族自治縣大漈鄉，泉州開元寺則被網友認出是建造於南宋時期，被視為中國石塔建築史上瑰寶的開元寺東西塔，更有許多遊客到當地朝聖打卡稱「我們在福建找到了『齊天大聖』」。悟空的故鄉「花果山」所在地的連雲港市則姍姍來遲，在網友們接連喊話「黑神話悟空的這波流量要接住啊」後，才由連雲港花果山風景區發布文章稱「拚死守護的花果山在此」，不僅介紹了花果山的多個景點，還不忘提及「毛主席曾說『孫猴子老家在江蘇省新海連市』」。花果山景區也在聲明指出，在8月22日至12月31日期間，民眾只要是持有本人身份證、個人Steam 平台展示遊戲通關的截圖以及《黑神話：悟空》的遊戲購買記錄，就可以到花果山風景區的遊客中心換票免費入園，一覽悟空「本猴」的誕生及所居之處。除了直觀的旅遊景點與「猴經濟」有關，其他沒有被取景的地方政府也想方設法沾邊蹭熱度，例如深圳官方新聞發布就強調遊戲製作公司來自當地、南京官方則喊話「悟空：南京媽媽為你驕傲」，只因遊戲美術總監楊奇是南京人，遊戲製作人馮驥曾經主創團隊所在的杭州西湖區也不忘卡油，強調「孕育出這隻靈猴的，是西湖的山水」。若連遊戲也沾不上邊，再不濟也要與《西遊記》有關，淮安市文化旅遊部門就稱，《西遊記》作者吳承恩將家鄉淮安許多故事傳說和名勝典故融入其中，使他的小說具有鮮明的淮安地方文化特色，南京官方也強調吳承恩長期在南京居住，「對他的創作有著重要影響」，西安市文旅局則指，《西遊記》背景設定是融入了陜北說書等非遺文化。