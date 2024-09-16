《黑神話：悟空》掀觀光潮！山西3天趕工建雕塑　遭朝聖遊客踩壞

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▲山西一處風景區的《黑神話：悟空》雕塑花了3天趕工完成。（圖／翻攝自微博）

中國3A遊戲大作《黑神話：悟空》在今年暑假上線後，在遊戲平台Steam至今出售已達1890萬套，更突破百萬玩家同時上線紀錄，線上熱度在中國官方刻意推動也成功將「猴經濟」燒到線下，遊戲中各個取景地點隨之爆紅，沒想到在網紅打卡朝聖期間，山西地方風景區花費3天3夜雕刻完成的悟空雕塑卻直接遭踩壞。《黑神話：悟空》以中國古典小說《西遊記》作為創意素材，自今年8月20日遊戲正式上線後，迅速在全球引發討論，遊戲平台Steam上總收入更預期超過9.05億美元，不僅被中國外交部大讚成為文化軟實力輸出的重要示範，遊戲當中的取景地也因此爆紅，掀起各種「猴經濟」文化旅遊朝聖，其中遊戲內36個景點就有27處落在中國山西省，由主創人員實景掃描製作。《九派新聞》、《新京報》等中媒指出，為了跟上這波「猴經濟」，山西太原清徐縣清源水城風景區委託專家經過三天三夜趕工雕刻完成黑神話悟空雕塑，這座悟空雕塑高3.2公尺，風景區更免費向大眾開放參觀遊覽，儼然成為太原市的一個新晉網紅打卡景點，沒想到才開放不到兩天，雕塑就被前來打卡的遊客踩壞、手臂斷裂，只好緊急圍起進行修復。報導指出，這座悟空雕塑在8月25日正式對外開放，但在27日晚間左右就傳出雕像損壞的消息，不少網友紛紛表示自己在現場多次目睹許多朝聖遊客放任孩子踩在雕塑上，還有家長抱怨雕塑旁邊就有水池，擔心在一旁玩耍會有安全疑慮。清徐縣東湖街道辦事處工作人員對此也證實，雕塑確實在27日遭到破壞，且推測毀損原因就是「孩子們上去拍照踩斷」，但工作人員也表示由於雕塑才剛建成，加上當地是全開放景區人潮眾多，在打卡遊客損毀後已經派人進行修復，同時也增派專門人員在旁維護秩序，提醒民眾與孩童不要破壞雕塑。查看中國多個旅遊平台數據可以發現，在《黑神話：悟空》上線後，山西旅遊搜索熱度比起上個月翻倍，其中遊戲取景地點如玉皇廟、崇福寺、小西天、鐵佛寺、雙林寺等地更紛紛飆升成為熱門景點，「飛豬數據」顯示來自北京、浙江、河南、陝西、上海等地的中國民眾最有意願「跟著悟空遊山西」。在「攜程」平台上，山西省的搜尋量也出現顯著增長，尤其是寺廟類風景區的門票訂單漲幅明顯，例如山西小西天的門票訂單量按年增長236％；「同程旅行」數據則顯示，遊戲上線當天山西旅遊的搜尋熱度較前日同一時段上漲17％，其中朔州旅遊搜索熱度上漲91％，晉城旅遊搜索熱度上漲63％。