長相酷似金秀賢！越南非法移工長太帥引關注　查獲失聯越籍表兄弟

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲移民署逮捕長相出眾的失聯越籍表兄弟。（圖／移民署提供）

移民署新竹專勤隊近日在新竹市工地查獲越南籍失聯移工阿丁（化名），因為長相顏值超高，酷似韓星金秀賢，因此引起專勤隊注意，一查之下發現是非法移工，雖然態度良好但仍須依法處理。據悉，阿丁被逮時，甚至面對鏡頭笑得露出潔白牙齒，讓專勤隊查緝隊員都被「融化」，忍不住多看兩眼，不過長得帥仍須依法裁處開罰，讓該名越南移工當場垮下臉。新竹市專勤隊表示，日前接獲檢舉前往新竹市工地查緝，來自越南的逃逸移工兄弟檔阿丁與阿文，原以為默默在一旁工作不出聲就不會被發現，但因為實在長太帥，竟意外吸引查緝人員目光，忍不住上前多看兩眼，沒想到果真是逃逸移工。阿丁見查緝人員上前盤問，原本還露出燦爛笑容，讓查緝隊員差點又被他的笑容融化而淪陷，但還是照規定詢問相關問題，詢問是不是有人介紹他們來工地做事，阿丁不假思索指著一旁的表弟阿文說，「他是我的弟弟！我介紹他來的。」全然不知禍從口出。因媒合同鄉或是親人媒介打工都是違法，最高可能被裁處50萬元罰鍰，查緝人員當場告誡阿丁此舉已經觸法，讓原本還滿臉笑容的阿丁當場嚇到收起笑容。新竹市專勤隊指出，這次查緝行動共查獲逾期居留、非法仲介、非法雇主及非法容留對象14人，全案依違反就業服務法函送新竹市政府裁處，其中越南帥移工阿丁因「非法仲介」，最高還可能被裁處50萬元罰鍰。新竹市專勤隊隊長李安貴指出，依照就業服務法規定，媒介外國人非法為他人工作，處10萬元至50萬元罰鍰；意圖營利非法媒介者，處3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元以下罰金。非法僱用或容留不法外來人士，最重可處75萬元罰鍰。