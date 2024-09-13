警界爆醜聞！2警相揪「皇家酒店」續攤竟鬥毆　揭禮服店神秘面紗

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今年9月初，中正二分局偵查隊30歲張姓分隊長、中山分局偵查隊50歲彭姓小隊長，受邀前往餐敘，結束後，2人轉往林森北路知名禮服店「皇家酒店」續攤，未料雙方疑似因酒醉爆發口角，當場在包廂內發生鬥毆，雙方最後不歡而散。對此，北市警局祭出處分，分別記2人一大過處分，並調非主管職務，提列為教育輔導對象，加強管考，並持續查究釐清相關人員行政責任。據了解，2警前往「皇家酒店」續攤，該酒店是中山區的知名禮服店，位於中山區林森北路及錦州街口，裡面的公關小姐素質優秀，包廂裝潢豪奢，吸引界人士慕名而來，不過「皇家酒店」也成為中山轄區內的臨檢重點。而之所以稱之為「禮服店」，在於店內的公關小姐主要會穿著小禮服、洋裝等，且大多數顏值較高、氣質佳，適合商務交際，因此消費也相對較高。另外，禮服店小姐僅服務聊天喝酒唱歌等，若肆意動手動腳，恐會遭小姐打槍拒絕往來。而此次因2警發鬥毆，讓神秘的「皇家酒店」引發關注，這也是業者始料未及的。不過因2警涉足有女陪侍的場所，且又發生鬥毆滋事，有損警界形象，北市警局因此祭出處分，分別記2人一大過處分。台北市政府警察局強調，員警如涉及違法違紀案件，即依法嚴查究責，對於員警風紀將秉持 「不掩飾、不庇縱、不護短」的態度，全力杜絕員警風紀案件發生，以維護警察整體優良形象。