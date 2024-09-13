鍾孟宏新片《餘燼》神仙卡司超吸睛！張震、莫子儀雙影帝首度飆戲

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▲莫子儀在《餘燼》的角色設定和本人個性頗契合。（圖／本地風光提供）

▲金士傑（左）在《餘燼》中崩潰拍窗與莫子儀（右）的冷靜成強烈對比。（圖／本地風光提供）

▲劉冠廷在《餘燼》中的命運引起網友熱烈討論。（圖／本地風光提供）

曾以《陽光普照》打進奧斯卡金像獎最佳國際電影初選入圍名單的鍾孟宏，即將推出的最新力作《餘燼》已有金馬強片的呼聲，之前無預警發布超前導海報公布主演名單，包含張震、莫子儀、許瑋甯、金士傑、劉冠廷、鮑起靜、陳以文、王柏傑、李銘忠等金獎卡司，讓不少影迷興奮留言直呼「根本神仙卡司，非看不可！」全新前導預告終於正式發佈，開頭就帶著濃厚懸疑感勾起觀眾好奇心，緊接著的追逐槍戰、緊張動作場面更是讓人看了血脈賁張，《餘燼》將於11月15日全台上映。曾在2008年電影《停車》合作的鍾孟宏與張震，時隔16年、彼此都已是金馬獎得主，才在《餘燼》中再度攜手，各界引頸期待。前導預告中，飾演警察的張震，以一顆大特寫鏡頭在預告的最前段登場，眉間的細微抽動清楚可見，卻猜不透他的情緒變化，吊足觀眾胃口。而首次與鍾孟宏合作的莫子儀，預告中一句台詞：「王大鵬是誰？」充滿懸疑感，面對國寶級演員金士傑的崩潰拍窗，莫子儀的沈穩冷靜不禁讓人揣測他們的角色是何關係。導演鍾孟宏坦言，真的沒想到能遇到與角色設定如次契合的演員：「莫子儀是一個非常溫柔並且內心非常堅定的人，我當初寫這個角色的時候都沒有想到別人，其實劇本最初始就是以張震和莫子儀這兩個人的角色作發展。」《餘燼》描述發生在市場裡的一起凶殺案劃破了表面的寧靜，接二連三的案件背後卻有著不為人知的關聯。張震扮演的警官張振澤，與搭擋小蔡在諸多謎團中找尋線索，辦案方向卻逐漸分歧，這時出現一名由莫子儀飾演的陌生男子，和警官都是執著於真相的人，卻以各自的方式，撕開台灣歷史的疤痕，終於將過往記憶喚醒，真相慢慢浮現，看似警匪懸疑類型，卻有耐人尋味的內涵。除了兩大影帝外，《餘燼》的豪華卡司還包含頻頻出現在「孟宏宇宙」影片中的陳以文、劉冠廷，其中劉冠廷在預告結尾從高處墜下的畫面，也讓網友不斷推測：「身為專業領便當戶的冠廷，這次該不會又要讓影迷心碎了吧！」《餘燼》不僅主演名單含金量極高，億萬製作成本比起鍾孟宏先前作品也創下新高，電影故事背景橫跨半個世紀，他表示：「身為台灣人就是會想去了解過去，在嘗試了解中需要用很多不同的觀點進去梳理歷史的脈絡，這個就是我一直長年以來想做的事，只是沒想到過程會那麼的辛苦和艱難。」更多電影資訊請見官方臉書：https://www.facebook.com/film.embers